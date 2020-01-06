Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Нэшвилл Предаторз
Б
54
Хоккей. КХЛ
17:30
Авангард
Барыс
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс
Детройт Ред Уингз
42
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд
Калгари Флэймз
Б
45
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Йокерит
Хоккей. НХЛ
01:00
Питтсбург Пингвинз
Флорида Пантерз
14
Хоккей. НХЛ
01:00
Каролина Харрикейнз
Тампа-Бэй Лайтнинг
13
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
19Щербакова второй раз выиграла ЧР по фигурному катанию
11:32 (мск), источник: Lenta.Ru

Российские зрители увидели другой матч и поздравили проигравших хоккеистов

Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею U20 телеканал «Матч ТВ» показывал запись финала аналогичного турнира 2011 года.

Наверх
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Речь не идет о какой-либо ошибке. В расписании программ указано, что будет транслироваться старая запись, где команда России обыграла канадцев со счетом 5:3. Финал этого года транслировался в прямом эфире на Первом канале.

Читайте также
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал

Тем не менее, многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять хоккеистов с победой. Одновременно с этим сборная России проиграла канадцам со счетом 4:3.

Среди прочих, в неловком положении оказался бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. «Пацаны красавцы, с победой!», — написал футболист. Позднее он удалил запись.

Однако не только обыватели пали жертвой путаницы. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотом чемпионата.

Наиболее иронично на свой промах отреагировал официальный телеграм-канал «Москвы 24». «Мы тут оказались в параллельной вселенной, где наша команда выиграла 5:3», — извинились за свою ошибку на телеканале.

Во время загрузки произошла ошибка.
Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 «Между гимнастикой и порно нет разницы»: она бросила спорт ради фильмов для взрослых
WADA не пощадило Россию. Спортсмены остались без флага и гимна
Сами отдали золото Канаде: как Россия проиграла финал МЧМ
Сборная Швеции стала бронзовым призером молодежного ЧМ по хоккею
Глава совета директоров «Локомотива» высказался о будущем Семина
Большунов и Устюгов разгромили Клебо в финале «Тур де Ски»
Медведев принес победу сборной России в матче с командой США
Россия проведет молодежный ЧМ по хоккею вопреки санкциям WADA
АЕК под руководством Карреры одержал третью победу в 4-х матчах
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь