Российские зрители увидели другой матч и поздравили проигравших хоккеистов

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Речь не идет о какой-либо ошибке. В расписании программ указано, что будет транслироваться старая запись, где команда России обыграла канадцев со счетом 5:3. Финал этого года транслировался в прямом эфире на Первом канале.

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Тем не менее, многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять хоккеистов с победой. Одновременно с этим сборная России проиграла канадцам со счетом 4:3.

Среди прочих, в неловком положении оказался бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. «Пацаны красавцы, с победой!», — написал футболист. Позднее он удалил запись.

Однако не только обыватели пали жертвой путаницы. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотом чемпионата.

Наиболее иронично на свой промах отреагировал официальный телеграм-канал «Москвы 24». «Мы тут оказались в параллельной вселенной, где наша команда выиграла 5:3», — извинились за свою ошибку на телеканале.