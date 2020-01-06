Российские зрители увидели другой матч и поздравили проигравших хоккеистов
Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею U20 телеканал «Матч ТВ» показывал запись финала аналогичного турнира 2011 года.
Во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею U20 телеканал «Матч ТВ» показывал запись финала аналогичного турнира 2011 года.
Речь не идет о
Тем не менее, многие зрители не обратили на это внимание, и после финальной сирены начали поздравлять хоккеистов с победой. Одновременно с этим сборная России проиграла канадцам со счетом 4:3.
Среди прочих, в неловком положении оказался бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов. «Пацаны красавцы, с победой!», — написал футболист. Позднее он удалил запись.
Однако не только обыватели пали жертвой путаницы. Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев также предложил поздравить «настоящую красную машину» с золотом чемпионата.
Наиболее иронично на свой промах отреагировал официальный
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)