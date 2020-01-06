Обидчик сборной Казахстана за место в элите попал в группу с новым чемпионом мира на МЧМ-2021

В группу А попали сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

В группе B сыграют сборные России, Швеции, США, Чехии и Австрии.

Молодежный ЧМ-2020 стартовал 26 декабря в чешских городах Острава и Тршинец и завершился вчера, 5 января. В финальном матче турнира сборная Канады сделала камбэк со счета 1:3 и победила команду России — 4:3.

На турнире принимала участие и сборная Казахстана, но она вылетела из элиты, уступив Германии в утешительной серии — 0:4, 4:1, 0:6.