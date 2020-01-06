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11:48 (мск), источник: Vesti.kz

Обидчик сборной Казахстана за место в элите попал в группу с новым чемпионом мира на МЧМ-2021

Стал известен состав групп молодежного чемпионата мира 2021 года в элитном дивизионе, который пройдет в Эдмонтоне и Ред-Дире (Канада), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В группу А попали сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии.

В группе B сыграют сборные России, Швеции, США, Чехии и Австрии.

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Молодежный ЧМ-2020 стартовал 26 декабря в чешских городах Острава и Тршинец и завершился вчера, 5 января. В финальном матче турнира сборная Канады сделала камбэк со счета 1:3 и победила команду России — 4:3.

На турнире принимала участие и сборная Казахстана, но она вылетела из элиты, уступив Германии в утешительной серии — 0:4, 4:1, 0:6.

Отметим, что Казахстан выступал в элите два года. На следующем МЧМ в первом дивизионе команда Сергея Старыгина сыграет вместе с Беларусью, Данией, Венгрией, Латвией и Норвегией — место и даты проведения турнира будут названы позднее.

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