«Мы не были самыми слабыми на турнире, но …». Олейник объяснил вылет Казахстана из элиты молодежного ЧМ

Хоккеисты из Казахстана заняли на турнире последнее место, уступив в переходном противостоянии Германии. До этого бы не дошло, считает Олейник, если бы подопечные Старыгина были бы агрессивнее и «взяли бы свои игры».

«Начнем с самого простого. Этот год в казахстанском хоккее очень и очень слабый. Ребят 2000 года рождения практически нет. Если взглянуть на команду, то играли ребята 2001−2002 годов. Для формирования команды нужно было обеспечить процесс конкуренции, а ее, к сожалению, не было. Брали тех, кто лучше. Единственное, что меня удивило — в состав сборной не попал защитник Ернар Мусабаев. В прошлом году он ездил на ЧМ и оставил хорошее впечатление.

Второе, что меня расстроило. Команда была физически не готова проявить себя в решающий момент. Играли со Швейцарией два периода по 3:3, играли со Словакией со счетом 1:1, а в третьих периодах, где-то в концовке, не использовали свои моменты. Реализация она такая же, как у «Снежных Барсов» в этом сезоне. Хромает…

Мне кажется, что против Швейцарии и Словакии — это два важных матча, которые мы должны были играть агрессивнее, чем мы играли.

Казалось, что ребята перестраховываются. Действуют от обороны. Но мы не можем играть от обороны, ведь у нас очень слабая линия защиты. Если сравнивать с прошлогодним составом, то это небо и земля. Может быть, если бы попробовали сыграть первым номером, то получился бы лучше и интереснее. Словаков мы должны были обыгрывать. Да и со Швейцарией мы были конкурентоспособны. У них ведь был не такой сильный состав, как тот, который дошел до полуфинала годом ранее. Здесь мы тоже провалили подготовку или времени не хватило. Не ясно. Может быть, и тренерский штаб просчитался.

Хоккей Молодежный ЧМ 2019-2020 Квалификационный турнир, 5.01.2020, 13:00 Германия U20 6 Казахстан U20 0

Мне кажется, мы трусливо сыграли в плане тактики. Не пацаны испугались или тренеры. Просто попросили сыграть осторожнее и аккуратнее. Сыграй мы первым номером, агрессивнее и что-то, может быть, изменилось бы. Мы не та сборная, к сожалению, которая умеет играть от обороны.

Я с большим уважением к ребятам отношусь. Они пахали в каждом матче. Даже в играх с Швецией или Финляндией, которые для нас ничего не решали, но пацаны выходили и бились. Всем парням надо сказать спасибо, ведь они представляли страну и являются лучшими из лучших. Я надеюсь, что через год Станислав Александров и Ансар Шайхмедденов сделают все, чтобы вернуться в элиту и еще лучше себя показать, — подытожил Олейник.

Назвал он и некоторые характерные черты матча с Германией. Казахстану выиграть только одну из трех игр противостояния, но сделала это наша «молодежка» очень зрелищно.

«Немцы очень хороши. Я их видел еще в первом дивизионе, где они были сильнее всех на две головы. Если бы оказались в нашей группе, то играли бы в плей-офф. Не знаю, на кого бы они попали. Условно, на США или Россию, но борьбу бы навязали и неплохо себя проявили. Но я скажу, что и наша сборная не была на этом турнире самой слабой. Ими были словаки. Но в решающий момент мы не смогли их победить — нам не хватило спортивного везения и наглости.

Что касается переходных матчей, то в первом шансов не было. Немцы смотрелись увереннее и агрессивнее. Полностью нас переигрывали. Вторую игру ребята на характере выиграли. К сожалению, мы уступали сопернику в «физике» и в технике, но за счет характера сумели победить. Забили свои моменты. Неплохо сыграли в обороне. Где-то нам повезло. Владислав Нурек сыграл здорово. И все это в сумме дало, что вторую игру мы сумели забрать. Может быть, это опыт плей-офф МХЛ сказался.

Почему не получилась третья игра? В первом периоде играли ровно. Была некоторая нервозность. Забей мы первыми, то кто знает, игра бы сложилась. А тут пропустили в концовке, а второй период был просто провальным. На третью игру не хватило эмоций, которые остались на льду во втором матче. Первая победа, гимн… Все это здорово. Возможно, дня отдыха не хватило, который пошел бы на пользу. Я больше чем уверен, что у пацанов был адреналин и тяжело было уснуть после такой победы.

Не помогла нам и дисциплина хоккеистов из Германии в решающем матче — Казахстан не смог забить ни в одном из розыгрышей большинства.

«Видно было, что немцы играли аккуратнее после второго матча. Они видели, на что способны казахстанцы. Как они умеют убегать в контратаку. Но не хватало в защите Мусабаева, который мог отдать первую передачу или сыграть в большинстве. Он провел отличный сезон, попал на “Матч звезд”, а его не пригласили. Почему? Плюс очень-очень сильно не хватало Диаса Гусейнова, который получил травму перед турниром. В “Снежных Барсов” их тройка с Максимом Мусоровым и Олегом Бойко решает в большинстве. А Диаса нам как раз и не хватило — его рук и светлой головы. Забрось мы первые, то, может быть, немцы бы еще больше подсели и испугались».

Предложил комментатор провести следующий розыгрыш в первом дивизионе в Казахстане — опыт турнира среди мужчин уже есть. Спрогнозировал он и следующие два розыгрыша мирового состязания с участием казахстанцев.

«Нашей федерации я бы предложил побороться за право провести турнир в Нур-Султане. Мы вполне способны принять мировой турнир, ведь взрослый мы уже провели. Для наших пацанов сыграть дома, при родной публике было бы очень здорово. Подрастает 2002 год рождения, а там есть интересные ребята. Хочется, чтобы в 2020 году мы вернулись в элиту с ребятами 2001 года рождения, а на следующий турнир, с командой 2002 года рождения уже побороться за плей-офф. На эту команду смотришь с большими надеждами», — поделился Олейник.