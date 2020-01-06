Сборная Казахстана, которая осталась в элитном дивизионе молодежного ЧМ по хоккею. Где они сейчас

Почему «молодежка» Казахстана не осталась в элите? Это вопрос к тренерскому штабу, а мы посмотрим, кто из выпускников прошлого года и где оказался.

Состав молодежной сборной — 2018/19.

Вратари:

Демид Еремеев («Сарыарка» / «Темиртау»)

Денис Каратаев («Номад» / «Снежные Барсы»).

Один из главных творцов тех приятных минут в Канаде Еремеев выступает за аутсайдера чемпионата Казахстана — «Темиртау», где делит игровое время с тремя вратарями. Каратаев также не является первым номером в клубе — в «Номаде» у него два серьезных конкурента.

Защитники:

Валерий Орехов («Барыс» / «Номад»)

Самат Данияр («Барыс» / «Номад»)

Евгений Шинкарецкий («Бейбарыс»)

Ярослав Хрипков («Горняк»).

Орехов начинает третий сезон в первом составе «Барыса», Данияр также провел пару матчей в команде Андрея Скабелки, но все же большую часть игрового времени он имеет в «Номаде». Два других оборонца играют в национальном чемпионате: если Шинкарецкий провел почти четыре десятка встреч, то на счету Хрипкова — 14 игр.

Нападающие:

Артур Гатиятов («Номад» / «Снежные Барсы"/"Барыс»)

Саян Данияр («Снежные Барсы» / «Номад»)

Батырлан Муратов («Барыс» / «Номад»)

Давыд Макуцкий («Иртыш»)

Айдос Жорабек («Актобе»)

Данила Третьяковский («Алтай»)

Иван Верещагин («Снежные Барсы» / «Номад»)

Дмитрий Митенков («Иртыш»).

Гатиятов в шаге от выхода на лед в составе «Барыса», а Муратов отыграл уже пять встреч в КХЛ, но очков еще не набрал. В похожей ситуации и Данияр, но у него есть матч за «Барыс» пару сезонов назад. Может быть, там же мы увидим и Верещагина.

Четыре других игрока той «молодежки» вне столицы. Больше двух-трех очков молодые хоккеисты в сезоне еще не набрали, но чаще других играл Жорабек. Его «Актобе» идет в середине таблицы, а «Иртыш», за который выступают Макуцкий и Митенков, расположился на третьем месте.

Выпускники молодежной сборной — 2019/20.

Вратарь:

Владислав Нурек («Алтай» / «Торпедо»).

Защитники:

Темирлан Гайтамиров (лига USHL в США)

Тимофей Катасонов («Снежные Барсы»)

Владимир Шлычков («Снежные Барсы»).

Нападающие:

Андрей Буяльский («Сарыарка» / «Темиртау»)

Руслан Демин («Темиртау»)

Юсуп Асуханов («Снежные Барсы»)

Константин Бондаренко («Алтай» / «Торпедо»)

Никита Ляпунов («Алтай» / «Торпедо»)

Максим Чалов («Алтай» / «Торпедо»).

Как сложится судьба этой группы ребят? Возможно, что кого-то мы увидим в национальной сборной. Или молодежный чемпионат мира, это их максимум. Это еще не ясно.

Кандидаты в молодежную сборную образца-2020/21.

Вратари:

Роман Калмыков («Снежные Барсы»)

Максим Павленко («Снежные Барсы»).

Защитники:

Данил Бутенко («Снежные Барсы»)

Давид Муратов («Снежные Барсы»)

Мади Диханбек («Снежные Барсы»)

Артем Королев («Снежные Барсы» / «Номад»).

Нападающие:

Олег Бойко («Снежные Барсы»)

Максим Мусоров («Снежные Барсы» / «Номад» / «Барыс»)

Станислав Александров («Снежные Барсы»)

Денис Чапоров («Сарыарка» / «Темиртау»)

Ансар Шайхмедденов («Снежные Барсы»)

Владислав Сайко («Снежные Барсы»)

Алихан Омирбеков («Снежные Барсы»).

В последней группе есть несколько ярких исполнителей. Добавим к ним травмировашегося перед ЧМ Диаса Гусейнова, лучшего бомбардира «Снежных Барсов» в этом сезоне, и можно возвращаться в элиту.

Напомним, следующий молодежный ЧМ в первом дивизионе, где выступят казахстанские хоккеисты, пройдет в декабре 2020 года. В случае успеха нашей сборной нужно будет дождаться итогов элитного дивизиона, а в МЧМ-2022 выставить свою команду.