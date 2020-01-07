Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Амур
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Трактор
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо Мн
Куньлунь
00
Хоккей. КХЛ
овертайм
Автомобилист
Сибирь
33
Хоккей. НХЛ
8.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
8.01
Флорида Пантерз
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
8.01
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
8.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
8.01
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.01
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
06:30
Лос-Анджелес Кингз
Коламбус Блю Джэкетс
24
Хоккей. НХЛ
8.01
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.01
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
8.01
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
8.01
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз
Эдмонтон Ойлерз
46
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль Канадиенс
Виннипег Джетс
23
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Колорадо Эвеланш
10
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
13:38 (мск), источник: Sport24

«Грустил от услышанного на Первом канале». Уткин раскритиковал комментаторов финала Россия — Канада

Известный в прошлом футбольный комментатор, а в настоящее время блогер и журналист Василий Уткин раскритиковал комментаторов финала молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада на Первом канале.

Наверх
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Игру, завершившуюся поражением российских хоккеистов со счетом 3:4, комментировали Александр Кузмак и Андрей Юртаев.

«Есть симфонический оркестр, а есть бормотание. Но мотив верный. Есть любовь, а есть перепих. Но секс произошел. Вот это соотношение настоящего комментария и того, что я слышал на Первом накануне.

Нет переживаний, нет мыслей. Я лицо не заинтересованное, давно как комментатор не выступаю. Высказываюсь исключительно как зритель и могу сказать, что грустил от услышанного на Первом канале. Мне это мешало, — сказал Уткин в интервью «БИЗНЕС Online».

Уткин охарактеризовал комментарий на Первом канале как «сухой треск имен и статистики».

«Перечислены события, а то, что реально людей влечет, нервы, эмоции, переживания игроков, для которых то, что сейчас на поле происходит, важней всего на свете — ничего этого нет», — отметил известный журналист.

Ранее сообщалось, что Канделаки оправдалась за нашумевшую трансляцию «Матч ТВ», запутавшую российских болельщиков.

Читайте также
Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Россия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Канада U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Жена футболиста «ПСЖ» похвасталась пышными формами: откровенные фото с отдыха на Мальдивах
Жена украинского футболиста заподозрила Роналду в фальшивом романе: «Не хотела верить, что он гей»
Нулевая премьера Златана и первый хет-трик Роналду в серии А
Ларионов обвинил МХЛ в коррупции и прошелся по «Матч ТВ»
Ужас Клебо продолжается. Большунов может забрать Кубок мира
Зверский дебют Ковальчука. Лупил соперников, отдал голевой пас
Россиянин признан второй звездой дня в НХЛ
Слуцкий ответил на обвинения со стороны игрока «Витесса»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь