«Грустил от услышанного на Первом канале». Уткин раскритиковал комментаторов финала Россия — Канада

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Игру, завершившуюся поражением российских хоккеистов со счетом 3:4, комментировали Александр Кузмак и Андрей Юртаев.

«Есть симфонический оркестр, а есть бормотание. Но мотив верный. Есть любовь, а есть перепих. Но секс произошел. Вот это соотношение настоящего комментария и того, что я слышал на Первом накануне.

Нет переживаний, нет мыслей. Я лицо не заинтересованное, давно как комментатор не выступаю. Высказываюсь исключительно как зритель и могу сказать, что грустил от услышанного на Первом канале. Мне это мешало, — сказал Уткин в интервью «БИЗНЕС Online».

Уткин охарактеризовал комментарий на Первом канале как «сухой треск имен и статистики».

«Перечислены события, а то, что реально людей влечет, нервы, эмоции, переживания игроков, для которых то, что сейчас на поле происходит, важней всего на свете — ничего этого нет», — отметил известный журналист.