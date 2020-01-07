Ларионов взорвал медиапространство. Профессор обвинил российские лиги в коррупции и жестко прошелся по «Матч ТВ»
Яркое начало Нового года от двукратного олимпийского чемпиона.
Яркое начало Нового года от двукратного олимпийского чемпиона.
Главный ньюсмейкер первых дней нового года в хоккее — не Илья Ковальчук, не Валерий Брагин и не
И, может,
Сначала в воскресенье после финала с Канадой, долго рассказывая о достоинствах молодежки и объясняя причины ее неудачи в третьем периоде, двукратный олимпийский чемпион за 10 секунд разнес всю систему нашего клубного хоккея, которая мешает, по его мнению, развиваться игрокам. «В МХЛ — страшная коррупция, в ВХЛ — страшная коррупция, в КХЛ (нет,
А вчера уже после прилета тренера в Москву под его острый язык попал «Матч ТВ», пустивший в эфир трансляцию финала 9-летней давности, что запутало многих болельщиков. «Полный непрофессионализм», — двух слов из спича Ларионова на тему достаточно для описания ситуации.
Критикой в одну сторону дело не ограничилось — Профессор получил ответ от директора МХЛ Алексея Морозова (правда, за
И
Когда Ларионов недавно довольно неожиданно оказался в числе
КХЛ, главная сборная, молодежка, хоккей в стране в целом — Ларионов никогда не стеснялся говорить, что думает, пусть и в сдержанной и корректной форме. И на фоне десятков бывших хоккеистов или тренеров, которые даже проживая за океаном, старались лишний раз промолчать, чтобы не дай бог не обидеть важных фунционеров по эту сторону Атлантики (а вдруг придется работать в России?) и не поссориться с ними, Игорь Николаевич чаще всего смотрелся инородным (в хорошем смысле) субъектом.
МЧМ и особенно его концовка, кажется, объяснили все. Ларионову действительно дадут шанс продвигать свои идеи и
И при всем этом он совсем не ограничивается чисто хоккейными вопросами. Ларионов и тренер, и менеджер, и идеолог — и если в последние годы перманентный конфликт КХЛ и ФХР протекал тихо и мирно, в основном разворачиваясь в кулуарных войнах, то сейчас он вышел на поверхность.
Абстрагируемся от личностей, а просто отметим факт: в воскресенье представитель федерации заявил, что это клубы и лиги виноваты, что молодежь у нас не растет. И мало того, что виноваты — так еще погрязли в «страшной (мощный эпитет) коррупции». Такими серьезными словами у нас бросаются разве что некоторые эксперты в полупьяном бреду, и не потому что это чушь — просто остальные боятся испортить отношения и оказаться персоной нон грата.
Ларионов становится идеальным рупором и проводником задач федерации — другим не хочется вступать в публичные дискуссии и конфликты, а вот Профессор полностью готов к ним. За ним легендарный статус, красноречие и связи в хоккейном мире и в Европе, и в Северной Америке — и выступление против него Морозова выглядит не слишком серьезно.
Да, пока не предскажешь, к чему все это приведет — к
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)