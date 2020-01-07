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8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ларионов взорвал медиапространство. Профессор обвинил российские лиги в коррупции и жестко прошелся по «Матч ТВ»

Яркое начало Нового года от двукратного олимпийского чемпиона.

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Главный ньюсмейкер первых дней нового года в хоккее — не Илья Ковальчук, не Валерий Брагин и не кто-то из игроков молодежной сборной. Всех затмил Игорь Ларионов.

И, может, кто-то и пропустил его фантастически длинные разговоры со СМИ во время МЧМ, каждый из которых растягивался минимум на десять минут, а иногда и на все пятнадцать, что привело в восторг даже традиционного скептика Ларионова Алексея Шевченко, но уж вряд ли можно было пройти мимо двух его свежих резких высказываний.

Сначала в воскресенье после финала с Канадой, долго рассказывая о достоинствах молодежки и объясняя причины ее неудачи в третьем периоде, двукратный олимпийский чемпион за 10 секунд разнес всю систему нашего клубного хоккея, которая мешает, по его мнению, развиваться игрокам. «В МХЛ — страшная коррупция, в ВХЛ — страшная коррупция, в КХЛ (нет, все-таки без страшной коррупции) — засилье ветеранов».

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А вчера уже после прилета тренера в Москву под его острый язык попал «Матч ТВ», пустивший в эфир трансляцию финала 9-летней давности, что запутало многих болельщиков. «Полный непрофессионализм», — двух слов из спича Ларионова на тему достаточно для описания ситуации.

Критикой в одну сторону дело не ограничилось — Профессор получил ответ от директора МХЛ Алексея Морозова (правда, за пресс-релизом МХЛ со словами руководителя, скорее всего, скрывается позиция КХЛ, которая решила сделать экс-капитана сборной подходящим спикером для словесного реванша), а затем и от комментатора Дмитрия Губерниева.

И что-то подсказывает, что эти перепалки как минимум получат продолжение, а, возможно, все это и вовсе начало чего-то большего. Не в случае с «Матч ТВ», конечно, — казусная история локальна, и уже через пару дней все, посмеявшись, о ней забудут. А вот с коррупцией в МХЛ и ВХЛ …

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Когда Ларионов недавно довольно неожиданно оказался в числе топ-менеджеров нашего хоккея, больше всего с его назначением диссонировал тот факт, что никто другой, как Профессор, был чуть не самым главным критиком этого самого российского хоккея. Не хейтером, от скуки набрасывающим известную субстанцию, а именно критиком — причем системным.

КХЛ, главная сборная, молодежка, хоккей в стране в целом — Ларионов никогда не стеснялся говорить, что думает, пусть и в сдержанной и корректной форме. И на фоне десятков бывших хоккеистов или тренеров, которые даже проживая за океаном, старались лишний раз промолчать, чтобы не дай бог не обидеть важных фунционеров по эту сторону Атлантики (а вдруг придется работать в России?) и не поссориться с ними, Игорь Николаевич чаще всего смотрелся инородным (в хорошем смысле) субъектом.

Второй вопрос, который сразу появился при назначении Ларионова — неужели и он станет очередной легендой с представительскими функциями? Профессор совсем не похож на Владислава Третьяка, но в российском хоккее перемалывали и других в прошлом звездных игроков.

МЧМ и особенно его концовка, кажется, объяснили все. Ларионову действительно дадут шанс продвигать свои идеи и что-то делать не только на словах. Он везде: занимается организацией матчей НХЛ в России, становится частью тандема с Брагиным (и совсем не на правах безоговорочного второго номера), очевидным образом влияет на игру молодежки. В должности советника Романа Ротенберга Ларионова спокойно можно представить в роли тренера или консультанта и в главной сборной — разве это кажется нереальным?

И при всем этом он совсем не ограничивается чисто хоккейными вопросами. Ларионов и тренер, и менеджер, и идеолог — и если в последние годы перманентный конфликт КХЛ и ФХР протекал тихо и мирно, в основном разворачиваясь в кулуарных войнах, то сейчас он вышел на поверхность.

Абстрагируемся от личностей, а просто отметим факт: в воскресенье представитель федерации заявил, что это клубы и лиги виноваты, что молодежь у нас не растет. И мало того, что виноваты — так еще погрязли в «страшной (мощный эпитет) коррупции». Такими серьезными словами у нас бросаются разве что некоторые эксперты в полупьяном бреду, и не потому что это чушь — просто остальные боятся испортить отношения и оказаться персоной нон грата.

Ларионов становится идеальным рупором и проводником задач федерации — другим не хочется вступать в публичные дискуссии и конфликты, а вот Профессор полностью готов к ним. За ним легендарный статус, красноречие и связи в хоккейном мире и в Европе, и в Северной Америке — и выступление против него Морозова выглядит не слишком серьезно.

Да, пока не предскажешь, к чему все это приведет — к какой-то революции имени Ларионова в российском хоккее или же превращению его высказываний в чистый популизм. Но точно одно — в довольно тихое информационное пространство ворвался нарушитель спокойствия. И если кому-то это очень нравится, то кому-то — совсем нет.

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0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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