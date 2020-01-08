В «Барысе» прокомментировали «фиаско» сборной Казахстана на МЧМ-2020

Источник: РИА "Новости"

Казахстанская «молодежка» вылетела из элиты, проиграв Германии в утешительной серии — 0:4, 4:1, 0:6. На групповом этапе подопечные Сергея Старыгина уступили Швейцарии (3:5), Словакии (1:3), Финляндии (1:7) и Швеции (2:6).

— Наверняка следили за молодежным чемпионатом мира, в котором принимала участие и сборная Казахстана?

— Да, смотрел матчи нашей сборной. Считаю, ребята хорошо играли. Но, как часто бывает, чего-то им не хватало. Реализации моментов, например. Да и в большинстве могли получше сыграть. Но ничего, надеюсь, что с каждым годом наши молодые хоккеисты будут играть лучше. Верю, что Казахстан будет постоянно выступать в элитном дивизионе на молодежном чемпионате мира.

— В стыковых матчах за право остаться в элите казахстанская сборная встречалась с командой Германии. Результаты напоминали колебания маятника: крупное поражение в первой игре, затем победа — 4:1, и, наконец, разгромное фиаско — 0:6. Почему такие перепады в счете во встречах равных соперников? Молодости свойственна нестабильность?

— Пожалуй, да. Когда ты уступаешь одну шайбу, пытаешься отыграться. В каждой смене, выходя на лед, думаешь: «Вот сейчас я забью». Но где-то лучше сделать паузу, не торопиться, сыграть более хладнокровно и выдержанно. Наверное, ребят захлестнуло это желание спасти команду, поэтому и получились такие крупные поражения.

— А финальный поединок между российской и канадской командами удалось посмотреть?

— Да. На мой взгляд, очень хороший финал получился. Потому что всё было в этой игре — и голы, и удаления, и борьба, и опасные моменты. И даже курьёзные моменты. Имею в виду попадание шайбы в телекамеру, которое вызвало споры.

— Кстати, каково ваше мнение? Следовало ли давать малый штраф канадцу, который почти выбросил шайбу за пределы площадки, но попал в эту самую телекамеру?

— Я думаю, да, следовало. Потому что камеры в этом месте быть не должно, и тогда шайба вылетела бы за оградительное стекло. Но судьи решили иначе, и тут уже ничего не изменишь.