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16:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Названа самая популярная спортивная трансляция в России за 2019 год

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Трансляция матча ¼ финала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США стала самым рейтинговым спортивным эфиром на российском телевидении в 2019 году согласно данным исследовательской компании Mediascope, предоставленным для РИА Новости.

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18
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Чемпионат мира по хоккею прошел в 2019 году в Словакии с 10 по 26 мая. Матч ¼ финала между сборными России и США состоялся 23 мая и завершился победой россиян со счетом 4:3. Российская команда стала бронзовым призером турнира, а титул чемпионов мира завоевала сборная Финляндии.

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Как отмечается, рейтинг трансляции матча, которую осуществлял Первый канал, составил 6,64, а общая доля зрителей — 26,75%. В общем рейтинге телеэфиров за прошедший год данная трансляция занимает 15-е место. Первую тройку спортивного рейтинга занимают также показы матчей хоккейного чемпионата мира на Первом канале: на втором месте идет матч сборных России и Швеции (7:4, рейтинг — 5,4, доля — 20,18%), а на третьем — полуфинальная встреча Россия — Финляндия (0:1, рейтинг — 5,27, доля — 26,3%).

Все эфиры из первой десятки рейтинга были показаны на Первом канале. После первой тройки идут:

4. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), Хабиб Нурмагомедов — Дастин Пуарье (рейтинг — 5,25, доля — 23,19%);.

5. Хоккей, ЧМ-2019, матч за третье место Россия — Чехия (рейтинг — 4,95, доля — 21,25%);.

6. Футбол, отборочный матч Евро-2020, Россия — Бельгия (рейтинг — 4,47, доля — 13,23%);.

7. Фигурное катание, Финал Гран-при, женщины, произвольная программа (рейтинг — 4,37, доля — 18,18%);.

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8. Фигурное катание, Финал Гран-при, женщины, короткая программа (рейтинг — 4,29, доля — 15,02%);.

9. Фигурное катание, Финал Гран-при, танцы на льду, произвольная программа (рейтинг — 4,18, доля — 13,83%);.

10. Футбол, отборочный матч Евро-2020, Кипр — Россия (рейтинг — 4,07, доля — 12,56%).

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