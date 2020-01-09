Названа самая популярная спортивная трансляция в России за 2019 год

Чемпионат мира по хоккею прошел в 2019 году в Словакии с 10 по 26 мая. Матч ¼ финала между сборными России и США состоялся 23 мая и завершился победой россиян со счетом 4:3. Российская команда стала бронзовым призером турнира, а титул чемпионов мира завоевала сборная Финляндии.
Как отмечается, рейтинг трансляции матча, которую осуществлял Первый канал, составил 6,64, а общая доля зрителей — 26,75%. В общем рейтинге телеэфиров за прошедший год данная трансляция занимает 15-е место. Первую тройку спортивного рейтинга занимают также показы матчей хоккейного чемпионата мира на Первом канале: на втором месте идет матч сборных России и Швеции (7:4, рейтинг — 5,4, доля — 20,18%), а на третьем — полуфинальная встреча Россия — Финляндия (0:1, рейтинг — 5,27, доля — 26,3%).
Все эфиры из первой десятки рейтинга были показаны на Первом канале. После первой тройки идут:
4. Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC), Хабиб Нурмагомедов — Дастин Пуарье (рейтинг — 5,25, доля — 23,19%);.
5. Хоккей, ЧМ-2019, матч за третье место Россия — Чехия (рейтинг — 4,95, доля — 21,25%);.
6. Футбол, отборочный матч Евро-2020, Россия — Бельгия (рейтинг — 4,47, доля — 13,23%);.
7. Фигурное катание, Финал Гран-при, женщины, произвольная программа (рейтинг — 4,37, доля — 18,18%);.
8. Фигурное катание, Финал Гран-при, женщины, короткая программа (рейтинг — 4,29, доля — 15,02%);.
9. Фигурное катание, Финал Гран-при, танцы на льду, произвольная программа (рейтинг — 4,18, доля — 13,83%);.
10. Футбол, отборочный матч Евро-2020, Кипр — Россия (рейтинг — 4,07, доля — 12,56%).