Главный курьез нового года. Более миллиона россиян посмотрели не тот финал МЧМ

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Более миллиона человек запомнят 5 января как день, в который они стали жертвами одной из самых курьезных ситуаций в своей жизни.

В воскресенье во время трансляции на Первом канале финала молодежного чемпионата мира Россия — Канада (3:4) на «Матч ТВ» также показали решающую игру МЧМ с теми же сборными — только 2011 года, когда наша сборная выиграла 5:3.

Многие болельщики команды, в том числе известный футболист Дмитрий Тарасов, а также депутат Михаил Дегтярев стали поздравлять в соцсетях молодежку с победой. Тренер сборной Игорь Ларионов назвал ситуацию «полным непрофессионализмом» со стороны телеканала.

А сегодня исследовательская компания Mediascope предоставила «Ведомостям» данные по двум трансляциям. Финал МЧМ-2020 с рейтингом 4,9% (процент от всего числа россиян, в данном случае — в возрасте старше 4 лет) посмотрели 6,6 миллионов россиян. Для сравнения, самой популярной спортивной трансляции на российском ТВ в прошлом году стал четвертьфинал взрослого хоккейного ЧМ против США с рейтингом 6,64, всего же в 2019-м было всего пять событий с показателями выше матча с Канадой — четыре игры на чемпионате мира в мае и бой Хабиба Нурмагомедова.