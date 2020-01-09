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22:45 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный курьез нового года. Более миллиона россиян посмотрели не тот финал МЧМ

Так много болельщиков увидели не поражение сборной России, а победу.

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Более миллиона человек запомнят 5 января как день, в который они стали жертвами одной из самых курьезных ситуаций в своей жизни.

В воскресенье во время трансляции на Первом канале финала молодежного чемпионата мира Россия — Канада (3:4) на «Матч ТВ» также показали решающую игру МЧМ с теми же сборными — только 2011 года, когда наша сборная выиграла 5:3.

Многие болельщики команды, в том числе известный футболист Дмитрий Тарасов, а также депутат Михаил Дегтярев стали поздравлять в соцсетях молодежку с победой. Тренер сборной Игорь Ларионов назвал ситуацию «полным непрофессионализмом» со стороны телеканала.

А сегодня исследовательская компания Mediascope предоставила «Ведомостям» данные по двум трансляциям. Финал МЧМ-2020 с рейтингом 4,9% (процент от всего числа россиян, в данном случае — в возрасте старше 4 лет) посмотрели 6,6 миллионов россиян. Для сравнения, самой популярной спортивной трансляции на российском ТВ в прошлом году стал четвертьфинал взрослого хоккейного ЧМ против США с рейтингом 6,64, всего же в 2019-м было всего пять событий с показателями выше матча с Канадой — четыре игры на чемпионате мира в мае и бой Хабиба Нурмагомедова.

А вот финал МЧМ-2011 посмотрели 1,3 миллиона человек — рейтинг трансляции «Матч ТВ» составил 0,9%, что выше средних показателей канала и по 5 января (0,4), и по данному эфирному времени (21.00) в первые дни Нового года (0,6).

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Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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