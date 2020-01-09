Главный курьез нового года. Более миллиона россиян посмотрели не тот финал МЧМ
Так много болельщиков увидели не поражение сборной России, а победу.
Так много болельщиков увидели не поражение сборной России, а победу.
Более миллиона человек запомнят 5 января как день, в который они стали жертвами одной из самых курьезных ситуаций в своей жизни.
В воскресенье во время трансляции на Первом канале финала молодежного чемпионата мира Россия — Канада (3:4) на «Матч ТВ» также показали решающую игру МЧМ с теми же сборными — только 2011 года, когда наша сборная выиграла 5:3.
Многие болельщики команды, в том числе известный футболист Дмитрий Тарасов, а также депутат Михаил Дегтярев стали поздравлять в соцсетях молодежку с победой. Тренер сборной Игорь Ларионов назвал ситуацию «полным непрофессионализмом» со стороны телеканала.
А сегодня исследовательская компания Mediascope предоставила «Ведомостям» данные по двум трансляциям. Финал МЧМ-2020 с рейтингом 4,9% (процент от всего числа россиян, в данном случае — в возрасте старше 4 лет) посмотрели 6,6 миллионов россиян. Для сравнения, самой популярной спортивной трансляции на российском ТВ в прошлом году стал четвертьфинал взрослого хоккейного ЧМ против США с рейтингом 6,64, всего же в 2019-м было всего пять событий с показателями выше матча с Канадой — четыре игры на чемпионате мира в мае и бой Хабиба Нурмагомедова.
А вот финал МЧМ-2011 посмотрели 1,3 миллиона человек — рейтинг трансляции «Матч ТВ» составил 0,9%, что выше средних показателей канала и по 5 января (0,4), и по данному эфирному времени (21.00) в первые дни Нового года (0,6).
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)