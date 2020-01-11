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12:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

КХЛ разъяснила правило, из-за которого канадца не удалили в финале МЧМ-2020 против России

Департамент судейства КХЛ разъяснил трактовку правила выброса шайбы из игры.

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Пункт 5 правила 135 «Задержка игры / Выброс или выбивание шайбы из игры» гласит следующее:

«Штраф не будет наложен на хоккеиста, который выбрасывает шайбу из зоны защиты, в результате чего происходит остановка матча по причине того, что она попадает в табло, или в любой объект над ледовой поверхностью».

Если «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится за пределами ледовой площадки и игрок из своей зоны защиты выбрасывает шайбу и она попадает в этот «любой объект», то это Малый штраф за выброс шайбы, а если игрок выбрасывает шайбу из нейтральной зоны или из зоны атаки, попадая в этот «любой объект», то это просто остановка игры и вбрасывание с места броска.

Если этот «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится непосредственно над или внутри ледовой площадки и игрок одной из команд броском из зоны своей защиты попадает шайбой в этот «любой объект», то арбитр должен остановить игру и последующее вбрасывание произвести с места броска.

Напомним, что из-за попадания шайбы в камеру канадцы не остались втроем против пятерых в концовке финала МЧМ против сборной России (4:3).

Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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