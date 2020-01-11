КХЛ разъяснила правило, из-за которого канадца не удалили в финале МЧМ-2020 против России
Департамент судейства КХЛ разъяснил трактовку правила выброса шайбы из игры.
Департамент судейства КХЛ разъяснил трактовку правила выброса шайбы из игры.
Пункт 5 правила 135 «Задержка игры / Выброс или выбивание шайбы из игры» гласит следующее:
«Штраф не будет наложен на хоккеиста, который выбрасывает шайбу из зоны защиты, в результате чего происходит остановка матча по причине того, что она попадает в табло, или в любой объект над ледовой поверхностью».
Если «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится за пределами ледовой площадки и игрок из своей зоны защиты выбрасывает шайбу и она попадает в этот «любой объект», то это Малый штраф за выброс шайбы, а если игрок выбрасывает шайбу из нейтральной зоны или из зоны атаки, попадая в этот «любой объект», то это просто остановка игры и вбрасывание с места броска.
Если этот «любой объект» (табло, шумовые микрофоны, камеры) находится непосредственно над или внутри ледовой площадки и игрок одной из команд броском из зоны своей защиты попадает шайбой в этот «любой объект», то арбитр должен остановить игру и последующее вбрасывание произвести с места броска.
Напомним, что
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)