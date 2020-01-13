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13 января, источник: Vesti.kz

Еще два канадца в сборной Казахстана? Как играют за «Барыс» потенциальные участники ЧМ-2020

Канадские легионеры «Барыса» Кертис Волк и Джесси Блэкер могут получить казахстанское гражданство и дебютировать за сборную в этом году. Оба игрока показывают довольно неплохие результаты в КХЛ и должны стать усилением для национальной команды. Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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О приглашение в сборную Волка с Блэкером рассказал в июне президент «Барыса» Борис Иванищев. Третьим кандидатом в национальную команду является защитник Виктор Сведберг, но швед пропустил практически весь регулярный чемпионат из-за травмы.

28-летний Блэкер проводит свой третий сезон в КХЛ и второй — в «Барысе». Среди защитников по игровому времени он уступает только сборнику Даррену Дицу (около 24 минут) и чемпиону мира из Финляндии Атте Охтамаа (около 22 минут) и проводит за матч почти 21 минуту. 14 (2+12) очков вывели Блэкера на второе место среди защитников после Дица — 25 (8+17). Еще пять баллов, и Джесси обновит личный лучший результат сезона в КХЛ.

26-летний Волк нашел себя в «Барысе», который стал для него первым клубом за пределами Северной Америки. В тройке с казахстанцами Никитой Михайлисом (11+12) и Аркадием Шестаковым (6+4) канадец действует очень результативно — 11 (4+7) очков, но, конечно, до результата прошлого сезона еще очень далеко — 27 (9+18). Но тут нужно учесть, что Кертис пропустил первую часть чемпионата, залечивая травмы.

С учетом того, как использует Андрей Скабелка обоих игроков, и кредита доверия для них, оба будут заметными персонажами и в сборной Казахстана. Обновленный состав национальной команды может стать рекордным по присутствию в нем невоспитанников казахстанского хоккея. Если к бывшим россиянам мы уже привыкли, то такой иностранный легион — в новинку.

Напомним, сборная Казахстана в мае 2019 года выиграла ЧМ в первом дивизионе, который проходил в Нур-Султане, а весной этого года выступит в элите.

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