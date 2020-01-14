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18:42 (мск), источник: Sport24

Ларионов — новый главный тренер молодежной сборной России. Это слухи или уже реальность?

Брагин может сделать паузу в тренерской карьере.

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12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Сумасшедший интерес, который в очередной раз вызвал молодежный чемпионат мира, заставляет говорить о тренере российской молодежки как об одном из главных людей нашем хоккее. Пробивали бы телевизионные рейтинги потолок, не будь Валерия Брагина? Он не шоумен, не великий оратор, но делом он сделал для популярности молодежного хоккея больше, чем иные ярким словом.

Принято считать, что эпоха Брагина началась в 2010 году и продолжается по сей день. Многие даже забывают, что на двух чемпионатах мира, в Уфе и Мальме, сборную России возглавлял Михаил Варнаков. Но даже тогда почему-то была уверенность, что если потребуется или так сложатся обстоятельства — Брагин вернется. Так и произошло. Недолго проработав с ЦСКА, Валерий Николаевич вернулся туда, где ему всегда рады.

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На сегодняшний день у Брагина есть действующий контракт с ФХР. Заканчивается он через несколько месяцев и при взаимном согласии может быть продлен еще на два года. Когда летом 2018 федерация подписывала контракт с Брагиным, говорили о целом олимпийском цикле. Казалось, что схема «2+2» — это всего лишь формальность. В худшем случае — способ мотивировать тренера, хоть как-то привязав его работу к результату.

Поводов убирать Брагина после финала, в котором сборная России была ближе всего к повторению золотого Баффало, нет. Но именно в данный момент не покидает ощущение, что эпоха Брагина в молодежной сборной подходит к концу. И дело даже не в фразе, брошенной на эмоциях сразу после поражения. «Я ничего не хочу сейчас», — в этом ответе на вопрос, желает ли сам тренер и дальше работать с молодежкой, ключевое слово «сейчас».

Но что, если из сиюминутного желания бросить все и никого не видеть, вырастет что-то более взвешенное и осознанное? Все более отчетливо доносятся разговоры о том, что Брагин хочет взять паузу и какое-то время не работать в хоккее. Ни с молодежной сборной, ни с каким-либо клубом. Да и в целом его трудоустройство в КХЛ видится проектом, обреченным на провал. Ведь до того, как случилась неудача с ЦСКА, был не самый удачный опыт работы со «Спартаком».

С того момента, как в тренерский штаб молодежной сборной включили Игоря Ларионова, было немало разговоров об их противостоянии с Брагиным. При наиболее мирном сценарии речь шла о творческом споре, который должен был привести к истине (то есть к золотым медалям), но при этом никто не исключал варианта, что Ларионов попросту подсидит Брагина. Будучи блестящим дипломатом и уже установив контакт с Романом Ротенбергом, он мог бы разыграть эту карту без особых трудозатрат.

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А теперь ненадолго вернемся к внутреннему ощущению, что время Брагина в молодежке постепенно подходит к концу. Возникло оно вовсе не из-за слов самого наставника сборной и не из-за интриг, которые могут возникать вокруг этой должности. Сама игра, которую наша команда показала на турнире в Чехии, совершенно не брагинская. Если раньше мы свято верили в то, что брать медали, а то и золото, можно только методом «биться-бороться», то теперь нам открыли глаза. Оказывается, эти парни могут еще и играть в хоккей, получая от него удовольствие. Ничуть не хуже канадцев или шведов.

Что бы ни говорил Брагин о том, что команда под его руководством и в 2016 году играла в атакующий хоккей, модель-2020 сильно отличалась от того, что показывала молодежка на предыдущих чемпионатах мира. Сложно отделаться от мысли, что творцом этого преображения стал кто-нибудь кроме Ларионова. У него, по крайней мере, слова не расходились с делом. Что Профессор заявлял в интервью журналистам, то и показывала команда на льду. И именно его сейчас активно сватают в преемники Брагина.

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В этой записи, которая появилась в инстаграме Ларионова, можно разглядеть сразу несколько смыслов. Кто-то подметил, что помощник Брагина упомянул весь персонал кроме самого Брагина. Правда, нет в этом посте и других членов тренерского штаба. В том числе и Николая Хабибулина, с которым Ларионов приходил в связке. Можно сделать акцент на том, что сам Игорь Николаевич уверен в своем будущем, так как смело заглядывает в следующий подготовительный цикл. А еще есть мнение, что такие программные тексты положено писать не кому-нибудь, а главному тренеру.

Немного понимая, как устроен наш хоккей, ничуть не удивимся, что де-факто смена главного тренера молодежки уже произошла.

Даже если Брагина формально сменит наставник юниорской сборной Сергей Голубович, стратегически рулить процессами будет все равно Ларионов. С его игроцким бэкграундом и мощной протекцией в ФХР по-другому быть и не может. Но мы все же надеемся, что Брагин, если он и правда задумал хлопнуть дверью, передумает. Пусть даже молодежка уже не чисто его проект, их идейное противостояние с Ларионовым — это новый вид топлива, на котором наш хоккей может ехать вперед не один год.

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