Ларионов — новый главный тренер молодежной сборной России. Это слухи или уже реальность?
Брагин может сделать паузу в тренерской карьере.
Брагин может сделать паузу в тренерской карьере.
Сумасшедший интерес, который в очередной раз вызвал молодежный чемпионат мира, заставляет говорить о тренере российской молодежки как об одном из главных людей нашем хоккее. Пробивали бы телевизионные рейтинги потолок, не будь Валерия Брагина? Он не шоумен, не великий оратор, но делом он сделал для популярности молодежного хоккея больше, чем иные ярким словом.
Принято считать, что эпоха Брагина началась в 2010 году и продолжается по сей день. Многие даже забывают, что на двух чемпионатах мира, в Уфе и Мальме, сборную России возглавлял Михаил Варнаков. Но даже тогда
На сегодняшний день у Брагина есть действующий контракт с ФХР. Заканчивается он через несколько месяцев и при взаимном согласии может быть продлен еще на два года. Когда летом 2018 федерация подписывала контракт с Брагиным, говорили о целом олимпийском цикле. Казалось, что схема «2+2» — это всего лишь формальность. В худшем случае — способ мотивировать тренера, хоть
Поводов убирать Брагина после финала, в котором сборная России была ближе всего к повторению золотого Баффало, нет. Но именно в данный момент не покидает ощущение, что эпоха Брагина в молодежной сборной подходит к концу. И дело даже не в фразе, брошенной на эмоциях сразу после поражения. «Я ничего не хочу сейчас», — в этом ответе на вопрос, желает ли сам тренер и дальше работать с молодежкой, ключевое слово «сейчас».
Но что, если из сиюминутного желания бросить все и никого не видеть, вырастет
С того момента, как в тренерский штаб молодежной сборной включили Игоря Ларионова, было немало разговоров об их противостоянии с Брагиным. При наиболее мирном сценарии речь шла о творческом споре, который должен был привести к истине (то есть к золотым медалям), но при этом никто не исключал варианта, что Ларионов попросту подсидит Брагина. Будучи блестящим дипломатом и уже установив контакт с Романом Ротенбергом, он мог бы разыграть эту карту без особых трудозатрат.
А теперь ненадолго вернемся к внутреннему ощущению, что время Брагина в молодежке постепенно подходит к концу. Возникло оно вовсе не
Что бы ни говорил Брагин о том, что команда под его руководством и в 2016 году играла в атакующий хоккей, модель-2020 сильно отличалась от того, что показывала молодежка на предыдущих чемпионатах мира. Сложно отделаться от мысли, что творцом этого преображения стал
В этой записи, которая появилась в инстаграме Ларионова, можно разглядеть сразу несколько смыслов.
Даже если Брагина формально сменит наставник юниорской сборной Сергей Голубович, стратегически рулить процессами будет все равно Ларионов. С его игроцким бэкграундом и мощной протекцией в ФХР