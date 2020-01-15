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19:19 (мск), источник: Sport24

Дзюба: Искренне удивляют люди, смотревшие финал Россия — Канада по «Матч ТВ»

Футболист сборной России и «Зенита» Артем Дзюба дал интервью, в котором высказался о финале молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Канада (3:4) и нашумевшей трансляции матча.

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Прямую трансляцию матча показывал Первый канал, а на «Матч ТВ» показывали в повторе финал 2011 года: тогда в решающем матче турнира также встречались Россия и Канада. Если в 2011 году Россия победила Канаду со счетом 5:3, то в этом выиграли уже канадцы — 4:3. Многие россияне, судя по реакции в интернете, посмотрели повтор игры на «Матч ТВ». Они начали публиковать в соцсетях радостные сообщения о победе российских хоккеистов, не догадываясь, что на самом деле посмотрели на «Матче» игру 2011 года.

— Смотрел ли ты молодежный чемпионат мира и по тому ли каналу ты его смотрел?

— Ну, само собой. Кто смотрел по «Матч ТВ», меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят… Какое-то у них отношение: все смотрят, и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока. Ну, это ладно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, я смотрел. Конечно, переживал. И очень сильно расстроился. Давайте будем откровенны: мы были сильнее Канады. Нас убили просто нелепейшие удаления. Особенно меня расстроил Воронков. Надеюсь, он сделает анализ. Эмоции нужно сдерживать.

Канадцы, хоть и считаются законодателями жесткой игры, провоцировали и играли очень хитро. Нелепые удаления убили всю игру. У Канады вообще не было шансов. Понятно, что повезло, когда забили мусорный гол: попало кому-то в ногу и залетело. Но в целом я вообще не мог понять, за счет чего Канада может выиграть у наших. Наши их просто полностью переигрывали, но эти удаления сломали всю игру, — сказал Дзюба в интервью «Зенит-ТВ».

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0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
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