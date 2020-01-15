Дзюба: Искренне удивляют люди, смотревшие финал Россия — Канада по «Матч ТВ»

Прямую трансляцию матча показывал Первый канал, а на «Матч ТВ» показывали в повторе финал 2011 года: тогда в решающем матче турнира также встречались Россия и Канада. Если в 2011 году Россия победила Канаду со счетом 5:3, то в этом выиграли уже канадцы — 4:3. Многие россияне, судя по реакции в интернете, посмотрели повтор игры на «Матч ТВ». Они начали публиковать в соцсетях радостные сообщения о победе российских хоккеистов, не догадываясь, что на самом деле посмотрели на «Матче» игру 2011 года.
— Смотрел ли ты молодежный чемпионат мира и по тому ли каналу ты его смотрел?
— Ну, само собой. Кто смотрел по «Матч ТВ», меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят… Какое-то у них отношение: все смотрят, и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока. Ну, это ладно.
Конечно, я смотрел. Конечно, переживал. И очень сильно расстроился. Давайте будем откровенны: мы были сильнее Канады. Нас убили просто нелепейшие удаления. Особенно меня расстроил Воронков. Надеюсь, он сделает анализ. Эмоции нужно сдерживать.
Канадцы, хоть и считаются законодателями жесткой игры, провоцировали и играли очень хитро. Нелепые удаления убили всю игру. У Канады вообще не было шансов. Понятно, что повезло, когда забили мусорный гол: попало кому-то в ногу и залетело. Но в целом я вообще не мог понять, за счет чего Канада может выиграть у наших. Наши их просто полностью переигрывали, но эти удаления сломали всю игру, — сказал Дзюба в интервью «Зенит-ТВ».