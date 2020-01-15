Дзюба: Искренне удивляют люди, смотревшие финал Россия — Канада по «Матч ТВ»

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Прямую трансляцию матча показывал Первый канал, а на «Матч ТВ» показывали в повторе финал 2011 года: тогда в решающем матче турнира также встречались Россия и Канада. Если в 2011 году Россия победила Канаду со счетом 5:3, то в этом выиграли уже канадцы — 4:3. Многие россияне, судя по реакции в интернете, посмотрели повтор игры на «Матч ТВ». Они начали публиковать в соцсетях радостные сообщения о победе российских хоккеистов, не догадываясь, что на самом деле посмотрели на «Матче» игру 2011 года.

— Смотрел ли ты молодежный чемпионат мира и по тому ли каналу ты его смотрел?

— Ну, само собой. Кто смотрел по «Матч ТВ», меня искренне удивляют эти люди. Как они невнимательно смотрят… Какое-то у них отношение: все смотрят, и я посмотрю, даже не зная ни одного игрока. Ну, это ладно.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yEcDQxcvXmg" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Конечно, я смотрел. Конечно, переживал. И очень сильно расстроился. Давайте будем откровенны: мы были сильнее Канады. Нас убили просто нелепейшие удаления. Особенно меня расстроил Воронков. Надеюсь, он сделает анализ. Эмоции нужно сдерживать.