Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем

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— Мы уже спрашивали, но все же: почему Россия проиграла Канаде?

— Я после матча уже отвечал.

— Но, может быть, пересмотрели взгляды.

— Много мыслей разных было — как можно было поступить при счете 3:1. Может быть, таймаут взять. Хотя всем было сказано, что соперник сейчас попытается сравнять счет, и нужна полная концентрация. Но второй канадский гол… и там не то, чтобы были какие-то ошибки. Просто рикошетный гол. И он ввел наших хоккеистов в немножко неправильное состояние. А канадцев заставил мощнее играть. И эти 10 минут… После игры вы сами видели, в каком мы были состоянии. В неприятном, так скажем. Но это жизнь. Надо двигаться дальше.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YWpwBRIa1ec" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Самое главное, что порадовало — стиль, который мы показали, много обсуждался. Дискуссий хватало на разных уровнях. И мы пришли к единому мнению, что этот стиль и нравится болельщикам, и приносит результат. Играя с позиции силы, мы во всех матчах были сильнее по голевым моментам. Даже в проигранных. И по броскам то же самое. И этого стиля, думаю, будут придерживаться и юниорские сборные, и молодежная. Надеюсь, что и национальная сборная. Но это уже не мой вопрос.

Вот это поколение — это уже продукт системы подготовки «Красная машина». Потому что много уделялось внимания развитию игроков. Впервые мы провели с ребятами специальный сбор для защитников — весной. Все они принимали участие. Очень большая польза. Кубок Черного моря появился. Валерий Брагин

Куда приезжают ребята нового созыва. И из канадских лиг, и из России. Во-вторых, очень серьезная в сборной теперь скаутская служба. Которая следит по всему миру за российскими игроками. Как пример — Никита Александров. Два года за него боролись, убедили выступать за Россию. И вы сами видели, что это игрок с хорошим будущим. Конечно, это только начало пути. Не надо обольщаться. Думать, что мы всегда будем только с позиции силы действовать. Тут еще надо наращивать. Но это правильный путь. И только так можно обыгрывать сильнейшие сборные мира.

— Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей. А если следующий год будет не таким богатым?

— Но ведь 1992 год рождения таким же был (МЧМ-2012. — Прим. «СЭ»). Мы примерно так же играли. 1991-й, пусть там и с оглядкой на оборону играли. 1995-й — тоже играющий, стиль был похож. 1997-й, 1998-й — да, послабее ребята. В прошлом году мы шли неплохо, но в полуфинале оступились. Но сейчас мы, конечно, усилили тренировочный процесс в этом направлении. Перешли на более играющий, более атакующий стиль. И подбор игроков хороший. Поэтому и стоит задача готовить ребят для игры в этот хоккей. И пустить это на поток. Чтобы люди, приходя в сборную, умели играть в такой хоккей.

11 фотографий 11 фотографий 11 фотографий Сборная России стала серебряным призером МЧМ

— Среди тех, кто придет в сборную в следующем году — парни 2001 и 2002 годов рождения — среди них есть те, кто может играть в такой хоккей?

— Я думаю — да. Я был на юниорском чемпионате мира. И там таких человек 8−9 было, это и среди нападающих и защитников. Потому что эта система подразумевает, что вся пятерка играет и в атаке, и в обороне. Вы сами видели, защитники у нас иногда как нападающие играли. И в 2001 году человек 12 есть такого рода. Тут большая работа впереди. У нас и в канадских молодежных лигах хватает неплохих ребят, и в колледжах американских — 3−4 человека. Состав будет неплохой.

— Сразу после финала вы сказали, что никаких новостей по вашему будущему в молодежной сборной. За неделю что-то изменилось?

— Надо будет встречаться с представителями ФХР, разговаривать. Сейчас никакой конкретики нет.

— Ларионов после финала сказал, что вы уже договорились с ним и даже обсуждали планы на будущее применительно именно к молодежной сборной.

— Да, мы обсуждали, но это нормальная практика. Но, как я и сказал, давайте подождем, чем закончится общение с ФХР.

— Вы не хотите сменить место работы и возглавить какой-нибудь клуб, как раньше?