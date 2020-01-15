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15 января, источник: Спорт-Экспресс

Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем

Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин стал гостем редакции «СЭ».

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— Мы уже спрашивали, но все же: почему Россия проиграла Канаде?

— Я после матча уже отвечал.

— Но, может быть, пересмотрели взгляды.

— Много мыслей разных было — как можно было поступить при счете 3:1. Может быть, таймаут взять. Хотя всем было сказано, что соперник сейчас попытается сравнять счет, и нужна полная концентрация. Но второй канадский гол… и там не то, чтобы были какие-то ошибки. Просто рикошетный гол. И он ввел наших хоккеистов в немножко неправильное состояние. А канадцев заставил мощнее играть. И эти 10 минут… После игры вы сами видели, в каком мы были состоянии. В неприятном, так скажем. Но это жизнь. Надо двигаться дальше.

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Самое главное, что порадовало — стиль, который мы показали, много обсуждался. Дискуссий хватало на разных уровнях. И мы пришли к единому мнению, что этот стиль и нравится болельщикам, и приносит результат. Играя с позиции силы, мы во всех матчах были сильнее по голевым моментам. Даже в проигранных. И по броскам то же самое. И этого стиля, думаю, будут придерживаться и юниорские сборные, и молодежная. Надеюсь, что и национальная сборная. Но это уже не мой вопрос.

Вот это поколение — это уже продукт системы подготовки «Красная машина». Потому что много уделялось внимания развитию игроков. Впервые мы провели с ребятами специальный сбор для защитников — весной. Все они принимали участие. Очень большая польза. Кубок Черного моря появился.
Валерий Брагин

Куда приезжают ребята нового созыва. И из канадских лиг, и из России. Во-вторых, очень серьезная в сборной теперь скаутская служба. Которая следит по всему миру за российскими игроками. Как пример — Никита Александров. Два года за него боролись, убедили выступать за Россию. И вы сами видели, что это игрок с хорошим будущим. Конечно, это только начало пути. Не надо обольщаться. Думать, что мы всегда будем только с позиции силы действовать. Тут еще надо наращивать. Но это правильный путь. И только так можно обыгрывать сильнейшие сборные мира.

— Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей. А если следующий год будет не таким богатым?

— Но ведь 1992 год рождения таким же был (МЧМ-2012. — Прим. «СЭ»). Мы примерно так же играли. 1991-й, пусть там и с оглядкой на оборону играли. 1995-й — тоже играющий, стиль был похож. 1997-й, 1998-й — да, послабее ребята. В прошлом году мы шли неплохо, но в полуфинале оступились. Но сейчас мы, конечно, усилили тренировочный процесс в этом направлении. Перешли на более играющий, более атакующий стиль. И подбор игроков хороший. Поэтому и стоит задача готовить ребят для игры в этот хоккей. И пустить это на поток. Чтобы люди, приходя в сборную, умели играть в такой хоккей.

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— Среди тех, кто придет в сборную в следующем году — парни 2001 и 2002 годов рождения — среди них есть те, кто может играть в такой хоккей?

— Я думаю — да. Я был на юниорском чемпионате мира. И там таких человек 8−9 было, это и среди нападающих и защитников. Потому что эта система подразумевает, что вся пятерка играет и в атаке, и в обороне. Вы сами видели, защитники у нас иногда как нападающие играли. И в 2001 году человек 12 есть такого рода. Тут большая работа впереди. У нас и в канадских молодежных лигах хватает неплохих ребят, и в колледжах американских — 3−4 человека. Состав будет неплохой.

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— Сразу после финала вы сказали, что никаких новостей по вашему будущему в молодежной сборной. За неделю что-то изменилось?

— Надо будет встречаться с представителями ФХР, разговаривать. Сейчас никакой конкретики нет.

— Ларионов после финала сказал, что вы уже договорились с ним и даже обсуждали планы на будущее применительно именно к молодежной сборной.

— Да, мы обсуждали, но это нормальная практика. Но, как я и сказал, давайте подождем, чем закончится общение с ФХР.

— Вы не хотите сменить место работы и возглавить какой-нибудь клуб, как раньше?

— Вопрос тоже непростой. Хотя я вам первым скажу, что дня три-четыре назад был звонок из одного серьезного клуба. Интересовались моими планами. Но пока ничего нет, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше.

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Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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