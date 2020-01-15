Брагин рассказал о финале с Канадой и своем будущем
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин стал гостем редакции «СЭ».
Главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин стал гостем редакции «СЭ».
— Мы уже спрашивали, но все же: почему Россия проиграла Канаде?
— Я после матча уже отвечал.
— Но, может быть, пересмотрели взгляды.
— Много мыслей разных было — как можно было поступить при счете 3:1. Может быть, таймаут взять. Хотя всем было сказано, что соперник сейчас попытается сравнять счет, и нужна полная концентрация. Но второй канадский гол… и там не то, чтобы были
Самое главное, что порадовало — стиль, который мы показали, много обсуждался. Дискуссий хватало на разных уровнях. И мы пришли к единому мнению, что этот стиль и нравится болельщикам, и приносит результат. Играя с позиции силы, мы во всех матчах были сильнее по голевым моментам. Даже в проигранных. И по броскам то же самое. И этого стиля, думаю, будут придерживаться и юниорские сборные, и молодежная. Надеюсь, что и национальная сборная. Но это уже не мой вопрос.
Вот это поколение — это уже продукт системы подготовки «Красная машина». Потому что много уделялось внимания развитию игроков. Впервые мы провели с ребятами специальный сбор для защитников — весной. Все они принимали участие. Очень большая польза. Кубок Черного моря появился.
Куда приезжают ребята нового созыва. И из канадских лиг, и из России.
— Вы говорили, что вам высокое качество подбора хоккеистов позволило играть в такой хоккей. А если следующий год будет не таким богатым?
— Но ведь 1992 год рождения таким же был (МЧМ-2012. — Прим. «СЭ»). Мы примерно так же играли. 1991-й, пусть там и с оглядкой на оборону играли. 1995-й — тоже играющий, стиль был похож. 1997-й, 1998-й — да, послабее ребята. В прошлом году мы шли неплохо, но в полуфинале оступились. Но сейчас мы, конечно, усилили тренировочный процесс в этом направлении. Перешли на более играющий, более атакующий стиль. И подбор игроков хороший. Поэтому и стоит задача готовить ребят для игры в этот хоккей. И пустить это на поток. Чтобы люди, приходя в сборную, умели играть в такой хоккей.
— Среди тех, кто придет в сборную в следующем году — парни 2001 и 2002 годов рождения — среди них есть те, кто может играть в такой хоккей?
— Я думаю — да. Я был на юниорском чемпионате мира. И там таких человек 8−9 было, это и среди нападающих и защитников. Потому что эта система подразумевает, что вся пятерка играет и в атаке, и в обороне. Вы сами видели, защитники у нас иногда как нападающие играли. И в 2001 году человек 12 есть такого рода. Тут большая работа впереди. У нас и в канадских молодежных лигах хватает неплохих ребят, и в колледжах американских — 3−4 человека. Состав будет неплохой.
— Сразу после финала вы сказали, что никаких новостей по вашему будущему в молодежной сборной. За неделю
— Надо будет встречаться с представителями ФХР, разговаривать. Сейчас никакой конкретики нет.
— Ларионов после финала сказал, что вы уже договорились с ним и даже обсуждали планы на будущее применительно именно к молодежной сборной.
— Да, мы обсуждали, но это нормальная практика. Но, как я и сказал, давайте подождем, чем закончится общение с ФХР.
— Вы не хотите сменить место работы и возглавить
— Вопрос тоже непростой. Хотя я вам первым скажу, что дня
|Дэйл Хантер
|Валерий Брагин
|Джоэл Хофер
|Амир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
|04:05
|Джаред Макисаак
|10:43
|Никита Александров
|12:16
|Джозеф Велено
|15:04
|Тай Смит
|17:09
|Кевин Бол
|20:35
|Даниил Пыленков
|27:55
|Барретт Хейтон
|29:37
|Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
|30:39
|Дмитрий Воронков
|30:39
|Даниил Журавлев
|31:01
|Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
|34:46
|Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
|40:00
|Егор Замула
|48:46
|Максим Соркин(Илья Круглов)
|49:20
|Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
|51:11
|Дмитрий Воронков
|51:21
|Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
|56:03
|Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
|57:19
|Кевин Бол
|58:34
|Павел Дорофеев
|59:22
|Григорий Денисенко
|12
|Штрафное время
|16
|8
|Игра в большинстве
|6
|2
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Ласси Хейккинен(Финляндия)
|Главный судья
|Кристиан Викман(Финляндия)