Кариньш: Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею

«Латвия является частью шенгенской зоны, поэтому мы не можем самостоятельно принимать никаких решений, которые были бы в разногласии с этой системой. Но что касается укрепления и расширения мощностей в пропускных пунктах, это уже происходит, чтобы быть в состоянии обработать любое количество заявок, сделать для зрителя этот процесс как можно более гладким в рамках шенгенской зоны», — сказал Кришьянис Кариньш.

Он также отметил, что на соревнованиях будет много болельщиков из Беларуси и Латвии, но нужно приложить усилия, чтобы привлечь больше болельщиков также из третьих стран.