Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
1-й период
Барыс
Металлург Мг
00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь
Ак Барс
21
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ХК Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сочи
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Авангард
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Сибирь
Б
12
Хоккей. НХЛ
17.01
Бостон Брюинз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
17.01
Торонто Мэйпл Ливз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
17.01
Флорида Пантерз
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
17.01
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
17.01
Филадельфия Флайерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
17.01
Вашингтон Кэпиталз
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
17.01
Коламбус Блю Джэкетс
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
17.01
Оттава Сенаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
17.01
Нэшвилл Предаторз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
17.01
Миннесота Уайлд
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
17.01
Даллас Старз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Филадельфия Флайерз
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс
Чикаго Блэкхокс
14
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного ЧМ
7Российская молодежка разгромила Канаду на ЧМ
15:13 (мск), источник: БЕЛТА

Кариньш: Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею

16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщил сегодня журналистам премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш по итогам совместного заседания белорусского и латвийского оргкомитетов по подготовке к ЧМ 2021 года, передает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

«Латвия является частью шенгенской зоны, поэтому мы не можем самостоятельно принимать никаких решений, которые были бы в разногласии с этой системой. Но что касается укрепления и расширения мощностей в пропускных пунктах, это уже происходит, чтобы быть в состоянии обработать любое количество заявок, сделать для зрителя этот процесс как можно более гладким в рамках шенгенской зоны», — сказал Кришьянис Кариньш.

Он также отметил, что на соревнованиях будет много болельщиков из Беларуси и Латвии, но нужно приложить усилия, чтобы привлечь больше болельщиков также из третьих стран.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас добавил, что у стран сегодня нет сложных вопросов в подготовке к ЧМ-2021, работа ведется в плановом режиме. «Обе стороны нацелены на то, чтобы чемпионат мира 2021 года был самым успешным в истории хоккея», — подчеркнул он.

Читайте также
Латвия
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Галкин опубликовал трогательное фото детей
Ирина Дубцова на Мальдивах отдыхает в окружении акул
Министр спорта РФ отправлен в отставку. Кто придет ему на смену
УЕФА в последний момент изменил схему команды года ради Роналду
ПСЖ без шансов разбил «Монако». Головин остался в тени
Полузащитник сборной Казахстана отправился в «Зенит»
Неймар скрывал отношения с российской моделью (фото)
Макгрегор захотел вернуться в бокс и поставил себе новую цель
Ковальчук выдал «слепой» ассист. Он заиграл круче Овечкина
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь