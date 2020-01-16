Кариньш: Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщил сегодня журналистам
16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Латвия примет меры для удобства прохождения границы во время ЧМ-2021 по хоккею. Об этом сообщил сегодня журналистам
«Латвия является частью шенгенской зоны, поэтому мы не можем самостоятельно принимать никаких решений, которые были бы в разногласии с этой системой. Но что касается укрепления и расширения мощностей в пропускных пунктах, это уже происходит, чтобы быть в состоянии обработать любое количество заявок, сделать для зрителя этот процесс как можно более гладким в рамках шенгенской зоны», — сказал Кришьянис Кариньш.
Он также отметил, что на соревнованиях будет много болельщиков из Беларуси и Латвии, но нужно приложить усилия, чтобы привлечь больше болельщиков также из третьих стран.