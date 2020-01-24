Определено расписание товарищеских матчей хоккейной сборной Беларуси накануне ЧМ-2020

В расписании команды на период подготовки к чемпионату мира, который в мае 2020 года пройдет в Швейцарии, на данный момент значатся шесть спаррингов. Четыре из них пройдут в Беларуси. Так, 10 и 11 апреля подопечные Михаила Захарова встретятся с командой Латвии, а 28 и 29 апреля — Казахстана. Место и время домашних поединков на данный момент согласовываются.