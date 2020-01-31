Вопрос о проведении ЧМ-2023 по хоккею в Петербурге будет решаться в CAS

Источник: РИА "Новости"

«У нас с Международной федерацией хоккея (IIHF) разногласий нет. Международная федерация старается, чтобы все соревнования, какие мы получаем, состоялись, — а это чемпионат мира 2023 года в Санкт-Петербурге, в 2021 году мы хотим женский чемпионат мира высшего дивизиона провести. По Санкт-Петербургу у нас в суде будет решаться вопрос», — сказал Третьяк.

Он добавил, что молодежный чемпионата мира по хоккею 2023 года точно пройдет в России. Как ранее заявляли в IIHF, этот турнир не попадает под санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA). Молодежное первенство 2023 года пройдет в Новосибирске и Омске.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--1764ff561e63c3a4bbe0" data-vnd="1764ff561e63c3a4bbe0" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=1764ff561e63c3a4bbe0" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Исполком WADA 9 декабря 2019 года единогласно проголосовал за лишение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса соответствия кодексу и введение санкций в отношении российского спорта в связи с манипуляциями с базой данных московской лаборатории, которая содержит результаты проверки спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Россия рискует на четыре года лишиться права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны могут потерять возможность выступать на чемпионатах мира, Олимпийских и Паралимпийских играх под национальным флагом.

РУСАДА не согласилось с санкциями, 9 января WADA отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS. Об участии в процессе в качестве третьей стороны объявили многие международные спортивные федерации, в числе которых и IIHF. Они присоединились к процессу как организации, чьи интересы затрагивает решение WADA.