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16:02 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мэр Новосибирска обсудил с главой ФХР подготовку к МЧМ-2023 по хоккею

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть обсудил с главой Федерации хоккея России (ФХР) Владиславом Третьяком подготовку к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года, сообщается на сайте города.

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Источник: РИА "Новости"

Молодежный чемпионат мира-2023 по хоккею должен пройти в Новосибирске и Омске.

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«Новосибирск готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Город и область при поддержке Федерации хоккея России выиграли это право, теперь необходимо тщательно подготовиться к предстоящему событию», — сказал Локоть.

«В 2023 году в Новосибирске пройдет большое событие — молодежный чемпионат мира. Он приравнивается к настоящему, взрослому чемпионату, который проходит среди мужчин. Все звездочки мира приедут в Новосибирск. Здесь будет огромный стадион, аллеи, новая станция метро и другие прекрасные сооружения. На Западе считается, что Сибирь — это очень далеко, что здесь медведи по улицам ходят. Новосибирск — радушный город. Мы ждем много гостей, и я уверен, что чемпионат мира запомнится всем», — сказал Третьяк.

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