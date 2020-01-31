Мэр Новосибирска обсудил с главой ФХР подготовку к МЧМ-2023 по хоккею

«Новосибирск готовится к молодёжному чемпионату мира по хоккею 2023 года. Город и область при поддержке Федерации хоккея России выиграли это право, теперь необходимо тщательно подготовиться к предстоящему событию», — сказал Локоть.

«В 2023 году в Новосибирске пройдет большое событие — молодежный чемпионат мира. Он приравнивается к настоящему, взрослому чемпионату, который проходит среди мужчин. Все звездочки мира приедут в Новосибирск. Здесь будет огромный стадион, аллеи, новая станция метро и другие прекрасные сооружения. На Западе считается, что Сибирь — это очень далеко, что здесь медведи по улицам ходят. Новосибирск — радушный город. Мы ждем много гостей, и я уверен, что чемпионат мира запомнится всем», — сказал Третьяк.