Инвестор начал разбор обрушившихся конструкций СКК «Петербургский»

Источник: РИА "Новости"

При демонтаже аварийной кровли СКК 31 января произошло обрушение, площадь которого составила около 28 тыс. кв. метров (80% конструкций стен и кровли). В результате обрушения погиб 29-летний рабочий. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

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«Начался разбор конструкций после демонтажа, а также двух скульптур для обеспечения их сохранности», — пояснили в компании «СКА-Арена».

СКК «Петербургский» был построен рядом с Московским парком Победы в 1980 году. Здание цилиндрической формы опоясывали 56 несущих колонн, на пандусе главного входа были установлены скульптурные композиции «Искусство» и «Спорт». В нем проходили крупные спортивные состязания и концерты мировых звезд. В 1988 году научно-техническое общество Франции включило СКК в список величайших инженерных достижений XX века благодаря гигантскому пролету в 160 м, перекрытому тонкой стальной оболочкой.