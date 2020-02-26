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21:51 (мск), источник: ТАСС

Лавиолетт будет тренером сборной США на чемпионате мира по хоккею

ТАСС, 26 февраля. Обладатель Кубка Стэнли с «Каролиной» Питер Лавиолетт будет возглавлять сборную США на чемпионате мира по хоккею 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба сборной США.

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Источник: AFP 2020

«Замечательно, что тренером сборной будет Питер, — заявил генеральный менеджер команды Крис Друри. — Он привнесет в сборную значительный международный опыт как игрока, так и тренера. Его страсть и желание побеждать соответствует нашей цели — привезти домой золотые медали».

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Лавиолетт до этого дважды возглавлял сборную США (2004−2005, 2014), став с командой бронзовым призером мирового первенства в 2004 году и дважды заняв шестое место (2005, 2014). Также в течение карьеры он возглавлял команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», «Филадельфия», «Нэшвилл» и «Каролина», с которой в сезоне-2005/06 стал обладателем Кубка Стэнли. «Нэшвилл» уволил тренера 6 января 2020 года, с командой он в 2018 году выиграл регулярный чемпионат, а в 2017-м дошел до финала Кубка Стэнли.

На прошлом чемпионате мира американская команда под руководством Джеффа Блэшилла стала седьмой. Всего сборная США дважды выигрывала чемпионат мира, четыре раза становилась серебряным и восемь раз бронзовым призером турнира.

Чемпионат мира — 2020 пройдет 8—24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

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