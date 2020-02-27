ИИХФ пока не планирует перенос или отмену ЧМ-2020

Напомним, ближайшие домашние игры «Амбри-Пиотты» (28 февраля) и «Лугано» (29 февраля) в чемпионате Швейцарии (NLA) пройдут без зрителей. Амбри и Лугано находятся вблизи от границы с Италией, на севере которой зарегистрирована вспышка коронавируса. Соответствующее решение по матчам без зрителей было принято администрацией кантона Тичино. (Игорь Еронко).