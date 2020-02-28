Третьяк подтвердил, что IIHF отменила чемпионат мира в четвертом дивизионе в Киргизии

Источник: РИА "Новости"

Ранее об отмене турнира сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики. Чемпионат мира должен был пройти в Бишкеке с 3 по 5 марта с участием команд Киргизии, Кувейта, Филиппин и Малайзии. Днем ранее стало известно, что от участия в турнире отказалась сборная Кувейта из-за опасения заражения.

«Да, в Киргизии чемпионат мира решили не проводить. Я и [глава IIHF Рене] Фазель должны были туда лететь, нас пригласили. У нас есть соглашение, мы поддерживаем киргизский хоккей, но уже принято решение, что чемпионата мира там не будет», — сказал Третьяк.

На данный момент на территории Киргизии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. 18 февраля стало известно, что гражданин Киргизии находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине в Японии.