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01:18 (мск), источник: ТАСС

Третьяк подтвердил, что IIHF отменила чемпионат мира в четвертом дивизионе в Киргизии

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) из-за распространения коронавируса отменила чемпионат мира в четвертом дивизионе, который должен был пройти в Киргизии. Об этом ТАСС сообщил член совета IIHF, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее об отмене турнира сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта республики. Чемпионат мира должен был пройти в Бишкеке с 3 по 5 марта с участием команд Киргизии, Кувейта, Филиппин и Малайзии. Днем ранее стало известно, что от участия в турнире отказалась сборная Кувейта из-за опасения заражения.

«Да, в Киргизии чемпионат мира решили не проводить. Я и [глава IIHF Рене] Фазель должны были туда лететь, нас пригласили. У нас есть соглашение, мы поддерживаем киргизский хоккей, но уже принято решение, что чемпионата мира там не будет», — сказал Третьяк.

На данный момент на территории Киргизии не зафиксировано случаев заражения коронавирусом. 18 февраля стало известно, что гражданин Киргизии находится на борту круизного лайнера Diamond Princess, который находился на карантине в Японии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 40 странах, включая Россию.

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