Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
14
Хоккей. НХЛ
3.03
Детройт Ред Уингз
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
3.03
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Вашингтон Кэпиталз
34
Хоккей. НХЛ
04:00
Анахайм Дакс
Нью-Джерси Дэвилз
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус Блю Джэкетс
Ванкувер Кэнакс
53
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
15:30 (мск), источник: ТАСС

Президент IIHF Фазель заявил, что в проведении чемпионата мира без зрителей нет смысла

ТАСС, 2 марта. Проведение чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии без зрителей из-за коронавируса не имеет смысла. Такое мнение высказал президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель, комментарий которого приводит швейцарское издание Blick.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. На вечер воскресенья в Швейцарии было зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом.

«Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и пытаемся проанализировать ситуацию, — сказал Фазель. — Мы будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла».

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая наиболее сильные региональные вспышки отмечены в Италии и Южной Корее. Всего же случаи заражения были выявлены в 65 странах, включая Россию. В Китае, на который, по оценкам ВОЗ, приходится основная масса заболевших, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Емельяненко: удар пришелся в висок, и я почувствовал, как пошел вниз
Шурупы в позвоночнике: появились подробности операции Сотниковой
Ау, Месси. Роналду вернулся в Мадрид, «Реал» выиграл «класико»
CAS поручил МОК объяснить поддельные подписи в деле биатлонисток
Русская тройка «Вашингтона» принесла клубу победу
Этап КМ по биатлону пройдет без зрителей из-за коронавируса
Первый тренер Логинова: Он умеет терпеть больше, чем все другие
Харитонов: Никто и никогда не изменит Александра Емельяненко
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь