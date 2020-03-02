Президент IIHF Фазель заявил, что в проведении чемпионата мира без зрителей нет смысла

Источник: РИА "Новости"

Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне. На вечер воскресенья в Швейцарии было зафиксировано 24 случая заражения коронавирусом.

«Мы поддерживаем тесный контакт с организаторами и пытаемся проанализировать ситуацию, — сказал Фазель. — Мы будем ждать до 15 марта, посмотрим, как будет развиваться ситуация. Чемпионат мира не будет проходить при пустых трибунах, я не вижу в этом смысла».