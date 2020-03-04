Сборную Казахстана по хоккею могут исключить из чемпионата мира в элитном дивизионе
Чемпионат мира-2020 в элитном дивизионе с участием сборной Казахстана по хоккею может пройти в сокращенном формате, сообщает «Чемпионат».
Чемпионат мира-2020 в элитном дивизионе с участием сборной Казахстана по хоккею может пройти в сокращенном формате, сообщает «Чемпионат».
Как заявил
«IIHF готова исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 по собственному решению и провести турнир в сокращенном формате. Медицинский комитет IIHF уже предложил отменить или перенести все турниры под эгидой федерации, которые должны пройти в марте. Исключение составит чемпионат мира среди женщин, который пройдёт в канадском Галифаксе», — приводит слова Куммолы
Ранее IIHF отменила шесть чемпионатов мира — четыре юниорских и два женских. В Швейцарии же
ЧМ-2020 запланирован на май в швейцарских Лозанне и Цюрихе, а участие в нем примут 16 команд. Сборная Казахстана выступит в группе B, где ее соперниками будут Латвия, Норвегия, США, Россия, Финляндия и Италия.
В элиту сборная Казахстана вернулась в мае после победы на ЧМ в первом дивизионе на «Барыс-Арене» в