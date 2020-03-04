Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Торпедо
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе Шаркс
Торонто Мэйпл Ливз
52
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Нью-Джерси Дэвилз
30
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Анахайм Дакс
62
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз
Эдмонтон Ойлерз
ОТ
12
Хоккей. НХЛ
5.03
Вашингтон Кэпиталз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
04:00
Миннесота Уайлд
Нэшвилл Предаторз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Виннипег Джетс
Баффало Сэйбрз
31
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
12
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Айлендерс
Монреаль Канадиенс
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Сент-Луис Блюз
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз
Оттава Сенаторз
73
Все события
Фоторепортажи
18«Реал» выиграл класико
14Дзагоев психанул, Фернандес спасал ЦСКА в матче с «Уралом»
14:22 (мск), источник: Vesti.kz

Сборную Казахстана по хоккею могут исключить из чемпионата мира в элитном дивизионе

Чемпионат мира-2020 в элитном дивизионе с участием сборной Казахстана по хоккею может пройти в сокращенном формате, сообщает «Чемпионат».

Наверх

Как заявил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола, организация из-за эпидемии коронавируса рассматривает вариант проведения ЧМ-2020 в Швейцарии в сокращенном формате. Пока не уточняется, какие сборные стоят на грани исключения.

«IIHF готова исключить несколько команд из числа участниц ЧМ-2020 по собственному решению и провести турнир в сокращенном формате. Медицинский комитет IIHF уже предложил отменить или перенести все турниры под эгидой федерации, которые должны пройти в марте. Исключение составит чемпионат мира среди женщин, который пройдёт в канадском Галифаксе», — приводит слова Куммолы Ilta-Sanomat.

Ранее IIHF отменила шесть чемпионатов мира — четыре юниорских и два женских. В Швейцарии же из-за коронавируса на две недели перенесен старт плей-офф чемпионата страны по хоккею.

ЧМ-2020 запланирован на май в швейцарских Лозанне и Цюрихе, а участие в нем примут 16 команд. Сборная Казахстана выступит в группе B, где ее соперниками будут Латвия, Норвегия, США, Россия, Финляндия и Италия.

В элиту сборная Казахстана вернулась в мае после победы на ЧМ в первом дивизионе на «Барыс-Арене» в Нур-Султане.

Казахстан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Билек прокомментировал итоги жеребьевки Лиги наций и шансы Казахстана на первое место
Малкин не пощадил худший клуб Канады
У Турции наследие Луческу. С кем Россия сыграет в Лиге наций
Биты своим же оружием. «Челси» выкинул «Ливерпуль» из Кубка
МОК пояснил свой ответ по делу о поддельных подписях Родченкова
Главный матч марта: прогноз на игру «Спартак» — ЦСКА
Кучеров психовал и ломал клюшки. «Тампа» проиграла лучшему клубу
Зайцева назвала показания Родченкова «записками сумасшедшего»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь