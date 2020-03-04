IIHF может сократить количество команд на ЧМ-2020 из-за коронавируса

Источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8—24 мая в Швейцарии.

«Мы ничего не можем поделать с решением властей Швейцарии. Конечно, будет неприятно, если турнир будут отменен, но здоровье в первую очередь. У IIHF есть страховка от такого случая (отмены турнира)», — заявил вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Функционер также отметил, что перенос турнира в другую страну практически невозможен. «На это нет времени, и у нас нет реального плана действий в этой чрезвычайной ситуации», — сказал Куммола.

Ранее сообщалось, что в Швейцарии лабораторно подтверждены 37 случаев заражения коронавирусом нового типа в 19 кантонах страны. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 1,3 тысячи человек. В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек.