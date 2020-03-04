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20:22 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Россия может провести чемпионат мира по хоккею в случае его переноса

С. -ПЕТЕРБУРГ, 4 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Россия обратилась в Международную федерацию хоккея (IIHF) с предложением провести чемпионат мира 2020 года в том случае, если турнир будет перенесен из Швейцарии из-за распространения нового коронавируса, и может в случае необходимости принять соревнования, заявил РИА Новости президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Российская сторона обратилась к нам с предложением помощи на тот случай, если чемпионат мира будет перенесен из Швейцарии. Я был в России недавно, и у нас был разговор о том, что Россия готова в случае необходимости провести чемпионат мира-2020. Конечно, на тот момент, когда будет приниматься решение о возможном переносе турнира из Швейцарии, до соревнований будет оставаться мало времени, но почему нет? Россия в случае необходимости может провести чемпионат мира», — сказал Фазель по телефону.

Чемпионат мира должен пройти 8—24 мая в Цюрихе и Лозанне. Ранее сообщалось, что в Швейцарии лабораторно подтверждены 39 случаев заражения коронавирусом нового типа, затронуты все кантоны страны. Всего с подозрением на новый коронавирус были протестированы свыше 2,2 тысячи человек. В рамках борьбы с распространением коронавируса правительство Швейцарии 28 февраля приняло решение о запрете до 15 марта всех массовых мероприятий, в которых участвует свыше 1 тысячи человек.

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