Гончаров: Международная федерация хоккея не планирует отменять или переносить мировое первенство

«Прежде всего, хотел бы всех успокоить: на данный момент Международная федерация не планирует отменять или переносить мировое первенство, которое принимают Цюрих и Лозанна. Безусловно, ситуация неординарная, требует внимательного изучения. ИИХФ находится в постоянном контакте с оргкомитетом и правительством Швейцарии по этому поводу. В середине марта состоится заседание комитета ИИХФ по проведению соревнований и координационного комитета, на котором эти вопросы будут обсуждаться еще раз», — отметил Сергей Гончаров.

Говоря о возможности переноса чемпионата мира по хоккею — 2020 в другие страны из Швейцарии, зампред ФХРБ отметил: заявок от государств, желающих принять ЧМ вместо Швейцарии, в адрес ИИХФ не поступало. Также не рассматривается возможность проведения мирового первенства при пустых трибунах. Не планируется и сокращение количества участников турнира.