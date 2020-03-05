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13:39 (мск), источник: БЕЛТА

Гончаров: Международная федерация хоккея не планирует отменять или переносить мировое первенство

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На данный момент Международная федерация хоккея не планирует отменять или переносить мировое первенство, которое должно пройти в Швейцарии. Так прокомментировал слова президента ИИХФ Рене Фазеля о возможности переноса планетарного форума в Россию или Беларусь из-за коронавируса заместитель председателя Федерации хоккея Беларуси Сергей Гончаров в интервью официальному сайту общественного объединения.

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«Прежде всего, хотел бы всех успокоить: на данный момент Международная федерация не планирует отменять или переносить мировое первенство, которое принимают Цюрих и Лозанна. Безусловно, ситуация неординарная, требует внимательного изучения. ИИХФ находится в постоянном контакте с оргкомитетом и правительством Швейцарии по этому поводу. В середине марта состоится заседание комитета ИИХФ по проведению соревнований и координационного комитета, на котором эти вопросы будут обсуждаться еще раз», — отметил Сергей Гончаров.

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Говоря о возможности переноса чемпионата мира по хоккею — 2020 в другие страны из Швейцарии, зампред ФХРБ отметил: заявок от государств, желающих принять ЧМ вместо Швейцарии, в адрес ИИХФ не поступало. Также не рассматривается возможность проведения мирового первенства при пустых трибунах. Не планируется и сокращение количества участников турнира.

В связи с угрозой коронавируса швейцарское правительство запретило проводить публичные мероприятия, в том числе спортивные, с аудиторией более 1 тыс. человек, запрет введен до 15 марта. Мировой форум должен пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

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