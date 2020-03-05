Международная федерация хоккея опровергла возможный перенос ЧМ-2020 из Швейцарии

В последние дни ряд изданий активно распространяет противоречивую информацию об отмене либо переносе ЧМ по хоккею — 2020.

Читайте также Гончаров: Международная федерация хоккея не планирует отменять или переносить мировое первенство

В связи с большим количеством запросов, поступающих от представителей СМИ относительно этих сведений, Федерация хоккея Беларуси обратилась за разъяснениями непосредственно в офис ИИХФ.

По словам пресс-секретаря ИИХФ Адама Стайсса, ответившего на запрос белорусской стороны, вариант переноса турнира в Беларусь не рассматривается. Международная федерация хоккея по-прежнему планирует проводить соревнования в Швейцарии.

Отметим также, что ранее Беларусь не обращалась в ИИХФ с предложением принять у себя чемпионат мира 2020 года.