Фазель: IIHF может перенести женский чемпионат мира в Уфе с 2021 на 2023 год

Источник: РИА "Новости"

Ранее Фазель сообщил ТАСС, что IIHF приняла решение отменить все женские международные соревнования, включая женский чемпионат мира 2020 года в Канаде, из-за коронавируса.

«Мы думали, чтобы провести отмененные турниры в Галифаксе в следующем году, но это подвинет чемпионат в Уфе на 2023 год. Но это все будет обсуждаться на конгрессе», — сказал Фазель.

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IIHF на конгрессе организации в этом году должна была официально утвердить Уфу в качестве места проведения международного первенства среди женщин 2021 года. В годы Олимпийских игр чемпионат мира не проводится, ближайшие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году. На последнем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, женская сборная России заняла четвертое место.