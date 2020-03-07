Текущие события
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
01
Хоккей. НХЛ
3-й период
Нью-Йорк Айлендерс
Каролина Харрикейнз
22
Хоккей. НХЛ
3-й период
Питтсбург Пингвинз
Вашингтон Кэпиталз
25
Хоккей. НХЛ
23:59
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
8.03
Сан-Хосе Шаркс
Оттава Сенаторз
Хоккей. НХЛ
8.03
Бостон Брюинз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
8.03
Флорида Пантерз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
8.03
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
8.03
Филадельфия Флайерз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
8.03
Эдмонтон Ойлерз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
СКА
ОТ
23
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
Йокерит
43
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг
Барыс
02
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Авангард
15
Все события
Фоторепортажи
20«Спартак» начал високосный год с победы над «Динамо»
18Самые известные ученицы Тутберидзе
22:00 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF может перенести женский чемпионат мира в Уфе с 2021 на 2023 год

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Женский чемпионат мира по хоккею, который запланирован на 2021 год в Уфе, может быть перенесен на два года. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее Фазель сообщил ТАСС, что IIHF приняла решение отменить все женские международные соревнования, включая женский чемпионат мира 2020 года в Канаде, из-за коронавируса.

«Мы думали, чтобы провести отмененные турниры в Галифаксе в следующем году, но это подвинет чемпионат в Уфе на 2023 год. Но это все будет обсуждаться на конгрессе», — сказал Фазель.

Во время загрузки произошла ошибка.

IIHF на конгрессе организации в этом году должна была официально утвердить Уфу в качестве места проведения международного первенства среди женщин 2021 года. В годы Олимпийских игр чемпионат мира не проводится, ближайшие зимние Игры пройдут в Пекине в 2022 году. На последнем чемпионате мира, который прошел в 2019 году, женская сборная России заняла четвертое место.

Также на совете организации будет обсуждаться возможность отмены юниорского чемпионата мира, запланированного с 16 по 26 апреля в США.

Читайте также
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 "Вдумайтесь - ничего нет. Ни проб, ни результатов"
Где Родченков? Главный разоблачитель допинга в российском спорте исчез
Судьи не дали российским фигуристам выиграть все золото ЮЧМ
Гол Месси с пенальти помог «Барселоне» обыграть «Реал Сосьедад»
Пока ЦСКА страдает без форварда, Комличенко забивает за «Динамо»
Биатлонистки РФ проиграли медаль на последнем круге в эстафете
Россияне стали четвертыми в эстафете, но Латыпов и Халили зажгли
Чемпион ОИ по боксу из РФ защитил интерконтинентальный титул WBO
Генсек IBU: Не понимаю, за что извиняться перед Логиновым
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь