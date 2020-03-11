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20:44 (мск), источник: БЕЛТА

Объявлен предварительный состав сборной Беларуси по хоккею для подготовки к ЧМ-2020

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На треннинг-кэмпе сборной Беларуси по хоккею под руководством Михаила Захарова начнут подготовку 12 игроков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ФХРБ.

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Тренировочный лагерь перед ЧМ-2020 стартует 16 марта на базе «Чижовка-Арены». К работе приступят следующие хоккеисты:

вратари — Сергей Степанов (1993, «Локомотив» Орша), Андрей Грищенко (1999, «Гомель»);.

защитники — Кирилл Готовец (1991), Дмитрий Знахаренко (1993), Олег Евенко (1991, все — «Динамо-Минск», КХЛ), Илья Шинкевич (1989, «Витязь», КХЛ);.

нападающие — Андрей Костицын (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986, все — «Динамо-Минск», КХЛ), Владислав Кодола (1996, «Северсталь», КХЛ), Никита Комаров (1988, «Трактор», КХЛ), Андрей Белевич (1997, «Торпедо» НН, КХЛ).

Список не окончательный и будет пополнен по мере завершения клубного сезона.

В апреле сборная Беларуси по хоккею проведет восемь товарищеских матчей. 1 и 2 апреля у национальной команды запланированы гостевые поединки с венграми, 23 и 25 апреля — со сборной Германии. Дома белорусы примут латвийскую (10—11 апреля) и казахстанскую национальные команды (28—29 апреля).

Чемпионат мира по хоккею-2020 пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария) 8—24 мая.

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