Объявлен предварительный состав сборной Беларуси по хоккею для подготовки к ЧМ-2020
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На
11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На
Тренировочный лагерь перед ЧМ-2020 стартует 16 марта на базе «Чижовка-Арены». К работе приступят следующие хоккеисты:
вратари — Сергей Степанов (1993, «Локомотив» Орша), Андрей Грищенко (1999, «Гомель»);.
защитники — Кирилл Готовец (1991), Дмитрий Знахаренко (1993), Олег Евенко (1991, все — «Динамо-Минск», КХЛ), Илья Шинкевич (1989, «Витязь», КХЛ);.
нападающие — Андрей Костицын (1985), Александр Китаров (1987), Евгений Ковыршин (1986, все — «Динамо-Минск», КХЛ), Владислав Кодола (1996, «Северсталь», КХЛ), Никита Комаров (1988, «Трактор», КХЛ), Андрей Белевич (1997, «Торпедо» НН, КХЛ).
Список не окончательный и будет пополнен по мере завершения клубного сезона.
В апреле сборная Беларуси по хоккею проведет восемь товарищеских матчей. 1 и 2 апреля у национальной команды запланированы гостевые поединки с венграми, 23 и 25 апреля — со сборной Германии. Дома белорусы примут латвийскую (
Чемпионат мира по хоккею-2020 пройдет в Цюрихе и Лозанне (Швейцария)