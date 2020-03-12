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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана может отказаться от ЧМ по хоккею? В федерации прокомментировали ситуацию с коронавирусом

Генеральный директор Казахстанской федерации хоккея с шайбой Глеб Каратаев (КФХ) прокомментировал корреспонденту Vesti.kz ситуацию с запретом для граждан Казахстана на посещение Швейцарии, где в мае запланирован чемпионат мира в элитном дивизионе. По его словам, в целях безопасности может стоять вопрос об участии сборной на турнире.

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Источник: РИА "Новости"

«Пока нет определенных сроков снятия запрета для граждан Казахстана на посещение неблагополучных по коронавирусу стран, мы будем держать на контроле данный вопрос отдельно по каждой стране, где планируются наши сборы и соревнования. Мы проинформировали Международную федерацию об этом решении, чтобы они учитывали при принятии решений о нашем участии в чемпионатах. Будем опираться как на наши официальные источники, так и на информацию от Международной федерации хоккея. Если запрет снимут в ближайшее время и Швейцария будет проводить турнир, то мы примем участие в мировом первенстве. Но не исключаю вероятности, что ради безопасности нами будет принято какое-то иное решение, потому что спортсмены и тренеры наши, они в приоритете. В Швейцарию мы отправимся не напрямую, а через несколько городов и, соответственно, аэропортов. Предварительно у нас запланированы сборы и матчи в Беларуси и Великобритании, которая также во второй категории неблагополучных по коронавирусу стран. Поэтому, скорее всего, придется отменять какие-то выставочные матчи, поездки туда и смотреть маршруты, если будет снят запрет. Надо будет выбирать более безопасные маршруты, когда будет принято какое-либо решение или разрешение о нашем участии. По чемпионату Казахстана мы опираемся на официальное заявление заместителя премьер-министра, а также на официальное письмо от Национального олимпийского комитета Республики Казахстан о том, что соревнования не под запретом, но должны проходить без зрителей. Мы уже направили в клубы информацию о том, с завтрашнего дня проводить игры без зрителей. Это касается всех видов соревнований, будь то любительские, детско-юношеские, молодежная лига и женская лига. Понимаем, что весна — время решающих матчей и плей-офф в хоккее, но мы должны с пониманием и ответственностью объединить усилия совместно с болельщиками и принять превентивные меры в отношении возможного распространения этого вируса», — прокомментировал Каратаев.

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Напомним, ранее Международная федерация хоккея (IIHF) приняла решение отменить шесть чемпионатов мира — четыре юниорских и два женских.

ЧМ-2020 запланирован на май в швейцарских городах Лозанна и Цюрих, а участие в нем примут 16 команд. Сборная Казахстана выступит в группе B, где ее соперниками будут Латвия, Норвегия, США, Россия, Финляндия и Италия.

Отметим, что казахстанцам запретили выезжать в неблагополучные по коронавирусу страны с целью посещения спортивных, культурных и туристических мероприятий. Швейцария наряду с Великобританией и Нидерландами находится во второй категории. Это третья группа стран после категорий 1А, куда входят Китай, Иран, Южная Корея и Италия, и 2А, куда определены Франция, Германия и Испания.

Алишер Абдулин  

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