СМИ: IIHF в ближайшее время объявит об отмене чемпионата мира по хоккею

4 фотографии

Отмечается, что об этом решении будет объявлено в течение нескольких дней. Турнир запланирован в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Позднее Международная федерация хоккея (IIHF) опровергла данную информацию, сообщив, что турнир состоится в срок.

Ранее были остановлены чемпионаты Швейцарии, Германии, Австрии и Польши по хоккею. Первой хоккейной лигой, объявившей о досрочном завершении сезона, стала Азиатская лига чемпионов. Президент IIHF Рене Фазель сообщил ТАСС, что ситуация с проведением чемпионата мира выглядит не очень оптимистично.