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23:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпионат мира по хоккею отменят

Чемпионат мира по хоккею 2020 года отменят из-за распространения коронавируса. Об этом сообщил вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола, слова которого приводит финское издание Iltalehti.

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Источник: РИА "Новости"

Куммола подчеркнул, что турнир точно не состоится в мае, как было запланировано. При этом он не уточнил, когда будет проходить чемпионат. Официально о решении IIHF будет объявлено в ближайшее время.

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Турнир должен был состояться с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне (Швейцария). Действующим чемпионом мира является команда Финляндии. Сборная России на последнем первенстве стала бронзовым призером.

Ранее стало известно о том, что чемпионат Европы 2020 года переносится на следующий год. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021-го. Также сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) может потребовать у клубов и лиг компенсацию размером в 300 миллионов евро за перенос чемпионата на 2021 год.

Во всем мире коронавирусом заразились 185,1 тысячи человек, более 7,3 тысячи умерли, а 80,2 тысячи вылечились. По последним данным, в России зарегистрировано 114 случаев заражения коронавирусом.

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