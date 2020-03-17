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23:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

IIHF: почти нет сомнений, что не сможем провести ЧМ, переноса не будет

С. -ПЕТЕРБУРГ, 17 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил РИА Новости, что из-за пандемии коронавируса практически нет сомнений в невозможности провести чемпионат мира по хоккею 2020 года в Швейцарии, но и вариант с переносом турнира не рассматривается.

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Источник: Reuters

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8—24 мая в Швейцарии. 13 марта власти Швейцарии запретили до 30 апреля мероприятия с участием свыше 100 человек. Ряд швейцарских кантонов при этом снизил количество возможных участников мероприятий до 50 человек.

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«В данный момент мы оцениваем ситуацию вместе со страховыми компаниями и властями Швейцарии, мы ведь понимаем, что необходимо выполнять контрактные обязательства. Очень скоро примем решение. Могу точно сказать, что мы не будем переносить чемпионат мира, как это сделал УЕФА (с ЕВРО-2020). Переносить чемпионат точно не будем из Швейцарии, потому что проблема коронавируса есть везде, смысла переносить турнир нет. У меня практически нет сомнений в том, что мы не сможем провести чемпионат в Швейцарии, это очень грустно. Будем говорить с властями Швейцарии об отмене чемпионата мира, к сожалению», — сказал Фазель РИА Новости.

ВОЗ 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже почти 185 тысяч человек в 159 странах, более 7,5 тысячи скончались. В Швейцарии зарегистрировано 2650 случаев заражения коронавирусом, 14 из которых смертельные.

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