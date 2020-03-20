Умер двукратный чемпион мира по хоккею в составе сборной Чехословакии Забродский

«Легенда, последний из команды, которая выиграла первый чемпионат мира по хоккею для Чехословакии, ушел из жизни, — сказал президент Чешской федерации хоккея Томаш Крал. — Забродский был не только ведущей фигурой своего поколения, но одной из наиболее выдающихся личностей в истории хоккея».

В составе сборной Чехословакии Забродский стал чемпионом мира 1947 и 1949 годов. Также на счету Забродского серебряная медаль Олимпийских игр 1948 года и бронза мирового первенства 1955 года. За сборную он провел 94 матча, в которых забросил 158 шайб (хоккеист выступал на позиции нападающего), что является вторым показателем в истории сборной Чехословакии. Лидер — Вацлав Недоманский, на счету которого 163 шайбы в 220 играх.

В 1997 году Забродский был введен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF).