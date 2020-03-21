IIHF к воскресенью ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии

Чемпионат мира по хоккею в 2020 году должен пройти 8—24 мая в Швейцарии. 13 марта из-за распространения коронавируса власти Швейцарии запретили до 30 апреля мероприятия с участием свыше 100 человек.
«Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо. Сейчас мы ждем расширенную информацию от властей Швейцарии и страховых компаний. Вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней. Нам нужно набраться терпения. С другой стороны, режим ЧС введен пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но все это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию», — сказал Фазель по телефону.
«Мы пока можем выходить на улицу в Швейцарии, комендантского часа нет, но мы не можем встречаться в компании более пяти человек. Ситуация пока не такая, как в Италии, Франции или Испании, где люди вынуждены сидеть дома на карантине», — сказал Фазель.