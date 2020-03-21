IIHF к воскресенью ждет ответ по ЧМ-2020 по хоккею в Швейцарии

«Что касается моего здоровья, то я чувствую себя хорошо. Сейчас мы ждем расширенную информацию от властей Швейцарии и страховых компаний. Вопрос отмены чемпионата мира — это вопрос нескольких дней. Нам нужно набраться терпения. С другой стороны, режим ЧС введен пока до 19 апреля, а чемпионат мира начинается в мае. Но все это вопрос времени. У властей очень много дел сейчас, ситуация запутанная. В воскресенье мы получим ответ от властей. Чемпионат мира проводить невозможно, учитывая ситуацию», — сказал Фазель по телефону.