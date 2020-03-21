IIHF объявила об отмене чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Поводом для отмены стала пандемия коронавирусной инфекции. Как отмечается в сообщении, возможности перенести чемпионат в другую страну нет. Вопрос о переносе турнира на другой год будет обсуждаться на конгрессе IIHF.

Чемпионат мира должен был пройти в Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая.

«Это жестокая реальность для международной семьи по хоккею, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. IIHF должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью», — сказал президент IIHF Рене Фазель.

Глава оргкомитета ЧМ-2020 Джан Джилли заявил, что организаторы принимают решение совета.

«Но, конечно, это огромное разочарование для оргкомитета. Это исключительная ситуация для всех, и теперь встает вопрос о решении всех нерешенных проблем», — добавил он.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе. Почти десять тысяч из них умерли.