IIHF объявила об отмене чемпионата мира по хоккею из-за коронавируса
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отмене мужского чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отмене мужского чемпионата мира по хоккею 2020 года в Швейцарии
Поводом для отмены стала пандемия коронавирусной инфекции. Как отмечается в сообщении, возможности перенести чемпионат в другую страну нет. Вопрос о переносе турнира на другой год будет обсуждаться на конгрессе IIHF.
«Это жестокая реальность для международной семьи по хоккею, но мы должны с ней смириться. Коронавирус — это глобальная проблема, требующая значительных усилий со стороны государственных органов для борьбы с его распространением. IIHF должна сделать все возможное, чтобы поддержать эту борьбу. Мы должны пока отложить спорт и поддержать как государственные органы, так и хоккейную семью», — сказал президент IIHF Рене Фазель.
Глава оргкомитета ЧМ-2020 Джан Джилли заявил, что организаторы принимают решение совета.
«Но, конечно, это огромное разочарование для оргкомитета. Это исключительная ситуация для всех, и теперь встает вопрос о решении всех нерешенных проблем», — добавил он.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила пандемией вспышку коронавирусной инфекции COVID-19, распространившейся из Китая. По последним данным ВОЗ, по всему миру заразились более 230 тысяч человек, больше всего в Европе. Почти десять тысяч из них умерли.
Правительства всех стран принимают экстренные меры для сдерживания эпидемии и вводят режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. По всему миру отменяются массовые мероприятия, в том числе спортивные. Так, уже отменены чемпионат мира по фигурному катанию, чемпионат Европы по футболу, приостановлены национальные футбольные чемпионаты в Италии, Испании, Франции и других европейских странах, отменены матчи Лиги чемпионов.