Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?
ИИХФ объявила об отмене ЧМ в Швейцарии.
ИИХФ объявила об отмене ЧМ в Швейцарии.
А помните, как в начале марта президент ИИХФ Рене Фазель говорил о возможном переносе чемпионата мира из Швейцарии в Сочи, и это пусть и казалось фантастикой — но только с точки зрения трудностей за два месяца быстро организовать такой крупный турнир?
После событий двух последних недель стало понятно, что отмена ЧМ-2020 лишь вопрос времени — с учетом того, что творится в практически любой стране мира, с учетом закрытых границ и запретов на авиаперелеты представить, что к началу мая все восстановится, и появится шанс провести международное соревнование с 16 сборными, было невозможно.
Увы, если футбольный Евро можно перенести на следующий год, а, например, чемпионат мира по фигурному катанию и «Ролан Гаррос» на осень, то хоккейный ЧМ — некуда. С учетом того, что НХЛ надеется возобновить сезон, и это, вероятно, случится вообще в
Что в итоге: все европейские чемпионаты, ЮЧМ и ЧМ отменены, КХЛ остановлена, но сообразить адекватный вариант возвращения
Болельщикам остается верить только в улучшение ситуации в Северной Америке и непреодолимое желание НХЛ закончить сезон. Иначе нас ждет хоккейная пустота на ближайшие полгода — что было бы очень, очень неприятно.