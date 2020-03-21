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19:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хоккейная пустота. Чемпионат мира отменен, надежда только на НХЛ?

ИИХФ объявила об отмене ЧМ в Швейцарии.

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А помните, как в начале марта президент ИИХФ Рене Фазель говорил о возможном переносе чемпионата мира из Швейцарии в Сочи, и это пусть и казалось фантастикой — но только с точки зрения трудностей за два месяца быстро организовать такой крупный турнир?

После событий двух последних недель стало понятно, что отмена ЧМ-2020 лишь вопрос времени — с учетом того, что творится в практически любой стране мира, с учетом закрытых границ и запретов на авиаперелеты представить, что к началу мая все восстановится, и появится шанс провести международное соревнование с 16 сборными, было невозможно.

Справка
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Увы, если футбольный Евро можно перенести на следующий год, а, например, чемпионат мира по фигурному катанию и «Ролан Гаррос» на осень, то хоккейный ЧМ — некуда. С учетом того, что НХЛ надеется возобновить сезон, и это, вероятно, случится вообще в июне-июле, то любой летний вариант (даже без учета других очевидных препятствий) превращался бы в турнир без энхаэловцев. Осенний — то же самое.

Так что если тот же ЮЧМ-2020 еще можно перенести на следующий сезон, то взрослый чемпионат мира потерян окончательно. И до Швейцарии он теперь доедет нескоро, так как все хозяева до 2025 года уже определены.

Что в итоге: все европейские чемпионаты, ЮЧМ и ЧМ отменены, КХЛ остановлена, но сообразить адекватный вариант возвращения плей-офф, когда снялись два участника плей-офф из восьми, а еще как минимум один не хочет его продолжать, и нет уверенности, что легионеры приедут назад из своих стран, нереально.

Болельщикам остается верить только в улучшение ситуации в Северной Америке и непреодолимое желание НХЛ закончить сезон. Иначе нас ждет хоккейная пустота на ближайшие полгода — что было бы очень, очень неприятно.

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