TSN: Швейцария примет ЧМ по хоккею в 2021 году, Россия — в 2024-м

Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер. По его словам, он также пройдет в Швейцарии.

Ранее стало известно, что в этом году турнир отменен из-за коронавируса. В другую страну в этом году перенести его по очевидным причинам нет никакой возможности.

Конкретное решение по ЧМ-2020 может быть принято на полугодовом конгрессе ИИХФ.

Если чемпионат мира в Швейцарии перенесут на следующий год, то последующие ЧМ и их хозяева будут также сдвинуты на год.