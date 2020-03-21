Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
23Ответ ЦСКА и победа «Спартака»: эмоции дерби в кадрах
22:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

TSN: Швейцария примет ЧМ по хоккею в 2021 году, Россия — в 2024-м

Чемпионат мира-2020 по хоккею, который должен был состояться в Швейцарии с 8 по 24 мая, будет перенесен на следующий год.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

Об этом сообщил журналист TSN Даррен Дрегер. По его словам, он также пройдет в Швейцарии.

Ранее стало известно, что в этом году турнир отменен из-за коронавируса. В другую страну в этом году перенести его по очевидным причинам нет никакой возможности.

Конкретное решение по ЧМ-2020 может быть принято на полугодовом конгрессе ИИХФ.

Если чемпионат мира в Швейцарии перенесут на следующий год, то последующие ЧМ и их хозяева будут также сдвинуты на год.

Тогда в 2022 году трунир пройдет Белоруссии и Латвии, в 2023 — Финляндии, в 2024 — в России, в 2025 — в Чехии, а в 2026 — в Швеции и Дании.

Читайте также
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Кого купит "Зенит", куда перейдет Кокорин, кого продаст "Спартак". Таблица трансферов РПЛ
Загитова откатала программу в юбке на замерзшем озере и упала. Уникальные кадры «СЭ»
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 21 марта
Нападающий «Ювентуса» заразился коронавирусом
В США опасаются атак «русских хакеров» во время Олимпиады-2020
Лучший лыжник сезона Большунов раскрыл размер своего заработка
Клубы Манчестера пожертвовали средства в продовольственные фонды
Футболистка сборной Казахстана стала игроком «Зенита»
Назван самый тестируемый РУСАДА клуб КХЛ в 2020 году
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь