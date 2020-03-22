Президент IIHF: Чемпионат мира по хоккею в Минске и Риге может быть смещен на год

«Мы видим, что в условиях сегодняшнего дня просто невозможно провести чемпионат. Все лиги, даже КХЛ и НХЛ, отменены. Рано говорить о том, когда будет проведен чемпионат мира в Минске и Риге, необходимо следить за ситуацией шаг за шагом. Все дальнейшие решения будет принимать совет IIHF, у нас контракт с Беларусью и Латвией на следующий год, с Финляндией — на 2022-й. На сегодня статус такой: следующий чемпионат пройдет в Беларуси и Латвии, но все может поменяться», — цитирует сайт ФХРБ швейцарца.