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16:44 (мск), источник: БЕЛТА

Захаров: Нужно оставить за Швейцарией право провести ЧМ-2021

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер хоккейной сборной Беларуси Михаил Захаров считает, что за Швейцарией нужно оставить право провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации хоккея Беларуси.

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«Швейцарцы готовились к чемпионату, вкладывали деньги, но случился форс-мажор, они тут ни при чем. Нужно оставить за ними право провести этот турнир. Ничего страшного, сдвинем сроки на год — и мы, и все остальные. Для Швейцарии такой вариант необходим, и он верный. Состоится конгресс IIHF, где функционеры решат этот вопрос, и только они могут это сделать. Как будет, так будет», — отметил наставник белорусской сборной.

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Решение перенести чемпионат мира по хоккею-2020 было принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В сообщении Международной федерации хоккея отмечается, что нет возможности перенести турнир этого года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год — это вопрос, который должен обсуждаться на конгрессе с учетом того, что страны-организаторы следующих чемпионатов мира определены до 2025 года.

ЧМ по хоккею отменили из-за коронавирусаРешение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что ЧМ в Цюрихе и Лозанне не может состояться.

Турнир этого года должен был пройти 8—24 мая в Цюрихе и Лозанне. В 2021 году ЧМ должен пройти в Беларуси и Латвии, в 2022-м — в Финляндии, в 2023-м — в России, в 2024-м — в Чехии, в 2025 году — в Швеции и Дании.

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