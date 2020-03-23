Захаров: Нужно оставить за Швейцарией право провести ЧМ-2021

«Швейцарцы готовились к чемпионату, вкладывали деньги, но случился форс-мажор, они тут ни при чем. Нужно оставить за ними право провести этот турнир. Ничего страшного, сдвинем сроки на год — и мы, и все остальные. Для Швейцарии такой вариант необходим, и он верный. Состоится конгресс IIHF, где функционеры решат этот вопрос, и только они могут это сделать. Как будет, так будет», — отметил наставник белорусской сборной.

Решение перенести чемпионат мира по хоккею-2020 было принято в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В сообщении Международной федерации хоккея отмечается, что нет возможности перенести турнир этого года в другую страну. Потенциальный сценарий переноса чемпионата мира в Швейцарии на другой год — это вопрос, который должен обсуждаться на конгрессе с учетом того, что страны-организаторы следующих чемпионатов мира определены до 2025 года.

ЧМ по хоккею отменили из-за коронавирусаРешение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса COVID-19. Учитывая текущие обстоятельства и последующие обсуждения с различными заинтересованными сторонами, Совет IIHF решил, что ЧМ в Цюрихе и Лозанне не может состояться.