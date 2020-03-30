Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
14Комличенко впервые забил за «Динамо»
12«Атлетико» прошел «Ливерпуль» благодаря героизму вратаря
16:48 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минск не обсуждает перенос ЧМ по хоккею с 2021 года

МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии и Латвии запланировано в 2021 году, перенос сроков не обсуждается, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе белорусской Федерации хоккея.

Наверх
Источник: Reuters

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Международная федерация хоккея (IIHF) запросила организационный комитет чемпионата мира 2021 года о теоретической возможности переноса турнира на год. Между тем ранее президент IIHF Рене Фазель в интервью РИА Новости допускал, что отмененный ранее ЧМ-2020 в Швейцарии может быть проведен в 2021 году, а следующие турниры передвинуты на один год вперед.

Читайте также
Захаров: Нужно оставить за Швейцарией право провести ЧМ-2021

«Нет. Все по-прежнему. Можем сказать, что проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии планируется в 2021 году», — сказали РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии, отвечая на вопрос, ведет ли белорусская сторона переговоры о переносе сроков проведения первенства.

Там отметили, что белорусская сторона находится в постоянном контакте с IIHF, и подчеркнули, что в целом решение о переносе может быть принято лишь на конгрессе Международной федерации хоккея, а дата его проведения не определена.

В следующем мае чемпионат мира должен пройти в Белоруссии и Латвии (Минск и Рига). В 2022 году турнир должна принять Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023-м — Россия (Санкт-Петербург), в 2024-м Чехия (Прага и Острава), в 2025-м — Швеция и Дания.

Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе 21—23 мая, также был перенесен на неопределенный срок.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

Читайте также
Беларусь
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Чемпионат мира
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Врач рассказала, какие продукты смертельно опасны для иммунной системы
МОК отказался от Олимпиады-2021 весной. Убытки уже не считают
Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барселоны» на 70%
«Дима, ты, может, прикроешь рот?» Резцова ответила Губерниеву
В команде Квята собирались заразить гонщиков коронавирусом
Подруга игрока «Ювентуса»: ради нее нарушен режим самоизоляции
Нурмагомедов раскрыл свое местонахождение
Лукаку и Зинченко вышли в 1/8 финала Евро-2020 по FIFA
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь