Минск не обсуждает перенос ЧМ по хоккею с 2021 года

Источник: Reuters

Ранее источник сообщил РИА Новости, что Международная федерация хоккея (IIHF) запросила организационный комитет чемпионата мира 2021 года о теоретической возможности переноса турнира на год. Между тем ранее президент IIHF Рене Фазель в интервью РИА Новости допускал, что отмененный ранее ЧМ-2020 в Швейцарии может быть проведен в 2021 году, а следующие турниры передвинуты на один год вперед.

«Нет. Все по-прежнему. Можем сказать, что проведение чемпионата мира по хоккею в Беларуси и Латвии планируется в 2021 году», — сказали РИА Новости в пресс-службе Федерации хоккея Белоруссии, отвечая на вопрос, ведет ли белорусская сторона переговоры о переносе сроков проведения первенства.

Там отметили, что белорусская сторона находится в постоянном контакте с IIHF, и подчеркнули, что в целом решение о переносе может быть принято лишь на конгрессе Международной федерации хоккея, а дата его проведения не определена.

В следующем мае чемпионат мира должен пройти в Белоруссии и Латвии (Минск и Рига). В 2022 году турнир должна принять Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023-м — Россия (Санкт-Петербург), в 2024-м Чехия (Прага и Острава), в 2025-м — Швеция и Дания.

Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе 21—23 мая , также был перенесен на неопределенный срок.