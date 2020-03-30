Минск не обсуждает перенос ЧМ по хоккею с 2021 года
МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии и Латвии запланировано в 2021 году, перенос сроков не обсуждается, сообщили РИА Новости в понедельник в
МИНСК, 30 мар — РИА Новости. Проведение чемпионата мира по хоккею в Белоруссии и Латвии запланировано в 2021 году, перенос сроков не обсуждается, сообщили РИА Новости в понедельник в
Ранее источник сообщил РИА Новости, что Международная федерация хоккея (IIHF) запросила организационный комитет чемпионата мира 2021 года о теоретической возможности переноса турнира на год. Между тем ранее президент IIHF Рене Фазель в интервью РИА Новости допускал, что отмененный ранее ЧМ-2020 в Швейцарии может быть проведен в 2021 году, а следующие турниры передвинуты на один год вперед.
«Нет. Все
Там отметили, что белорусская сторона находится в постоянном контакте с IIHF, и подчеркнули, что в целом решение о переносе может быть принято лишь на конгрессе Международной федерации хоккея, а дата его проведения не определена.
В следующем мае чемпионат мира должен пройти в Белоруссии и Латвии (Минск и Рига). В 2022 году турнир должна принять Финляндия (Хельсинки и Тампере), в 2023-м — Россия (Санкт-Петербург), в 2024-м Чехия (Прага и Острава), в 2025-м — Швеция и Дания.
Чемпионат мира 2020 года должен был пройти в швейцарских Цюрихе и Лозанне с 8 по 24 мая. Конгресс IIHF, который должен был пройти в Цюрихе
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.