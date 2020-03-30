17-летний Овечкин в одиночку обыграл США на молодежном ЧМ. Россия взяла золото, но главным героем стал не Ови
Вспоминаем первую большую победу Александра Великого.
Вспоминаем первую большую победу Александра Великого.
На чемпионат мира-2003, который принимали канадские города Галифакс и Сидней, молодежная сборная России отправлялась в статусе безоговорочного фаворита. Статус этот радовал болельщиков лишь отчасти — слишком свежи были воспоминания от взрослого первенства планеты в
Победа, по сути, гарантировала российской команде прямую путевку в полуфинал. Противостоянием с американцами наши и открывали чемпионат мира, а подготовиться к важной игре решили при помощи тогда еще выступавших в суперлиге «Крыльев Советов».
«Несмотря на то что наша группа считается не самой сильной, начинать придется как раз головой в омут — со сборной США. Во многом
Как играют у себя дома канадцы и американцы — знают все. Молодежь от взрослых не сильно отличается. Так же будут пытаться подавить с самого начала, прижать к воротам, заставить бояться. Это у нас на молодежную сборную придут сто человек смотреть, а в Канаде на всех матчах публики будет много, а уж на своих и вовсе аншлаги обеспечены. Ко всему этому мы и готовим ребят. И очень важно будет, каким окажется стартовый матч — даже не в плане счета на табло, а с той точки зрения, как сумеем противостоять соперникам и держать игру в своих руках, — говорил перед игрой с США Ишматов.
Проблем, которых боялся тренер, в итоге не случилось. Сборная России максимально уверенно разобралась с командой США, а главной звездой матча неожиданно стал Овечкин, который был на пару лет младше абсолютного большинства своих партнеров и соперников. Россияне сразу забрали инициативу, а вот забить не могли довольно долго, еще за 4 минуты до конца стартового периода на табло горели нули, но тут за дело и взялся 17-летний нападающий. Сначала Ови прошил американского вратаря Джимми Ховарда броском со средней дистанции.
Уже через пару минут Александр дождался в правом круге вбрасывания, который тогда еще не был никаким «офисом Овечкина», шикарной передачи от Юрия Трубачева и преимущество российской команды удвоил.
А в середине второго периода Ови окончательно добил соперника после классной атаки и еще одного идеального паса от Трубачева.
Команда Ишматова разбила американцев со счетом 5:1, а следом разобралась со Словакией (4:0), Швейцарией (7:5) и Белоруссией (5:1). Овечкин за групповой этап наколотил 6 шайб (оформил
Впрочем, и Ови приложил руку ко второй за два года победе над канадцами в финале МЧМ.
Через 8 игровых минут совсем еще молодой и не великий Александр начал праздновать 12-е золото молодежного первенства планеты для сборных СССР и России. Золото, которое стало первой большой победой в его уникальной карьере.
«Этот турнир стал высшей точки моей карьеры на данный момент. Это был невероятный момент — выиграть золото в матче с канадцами, которые играли перед 10 тысячами своих болельщиков. Мы доказали, что мы лучшие. Что русский хоккей — величайший. У меня просто замечательные воспоминания об этом турнире», — скажет Овечкин через год, когда будет готовиться к драфту лучшей лиги мира.