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19:47 (мск), источник: Sport24

17-летний Овечкин в одиночку обыграл США на молодежном ЧМ. Россия взяла золото, но главным героем стал не Ови

Вспоминаем первую большую победу Александра Великого.

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На чемпионат мира-2003, который принимали канадские города Галифакс и Сидней, молодежная сборная России отправлялась в статусе безоговорочного фаворита. Статус этот радовал болельщиков лишь отчасти — слишком свежи были воспоминания от взрослого первенства планеты в Санкт-Петербурге, закончившегося позором для дрим-тим, собранной Александром Якушевым. В распоряжении тренера «молодежки» Рафаила Ишматова были два хоккеиста, которым прочили первые номера на двух следующих драфтах Национальной хоккейной лиги — Николай Жердев и Александр Овечкин (прогноз сбылся только в отношении последнего), а также россыпь других талантливых игроков.

Групповой этап наши обязаны были проходить без проблем — Словакия, Швейцария и Белоруссия не выглядели соперниками, способными остановить команду Ишматова. В итоге главным на предварительном раунде для россиян должен был стать матч со сборной США.

Победа, по сути, гарантировала российской команде прямую путевку в полуфинал. Противостоянием с американцами наши и открывали чемпионат мира, а подготовиться к важной игре решили при помощи тогда еще выступавших в суперлиге «Крыльев Советов».

«Несмотря на то что наша группа считается не самой сильной, начинать придется как раз головой в омут — со сборной США. Во многом из-за этого мы и попросили стать нашим спарринг-партнером «Крылья Советов», ведь эта команда тоже предпочитает силовой хоккей.

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Как Овечкин фотографируется со звездами

Как играют у себя дома канадцы и американцы — знают все. Молодежь от взрослых не сильно отличается. Так же будут пытаться подавить с самого начала, прижать к воротам, заставить бояться. Это у нас на молодежную сборную придут сто человек смотреть, а в Канаде на всех матчах публики будет много, а уж на своих и вовсе аншлаги обеспечены. Ко всему этому мы и готовим ребят. И очень важно будет, каким окажется стартовый матч — даже не в плане счета на табло, а с той точки зрения, как сумеем противостоять соперникам и держать игру в своих руках, — говорил перед игрой с США Ишматов.

Проблем, которых боялся тренер, в итоге не случилось. Сборная России максимально уверенно разобралась с командой США, а главной звездой матча неожиданно стал Овечкин, который был на пару лет младше абсолютного большинства своих партнеров и соперников. Россияне сразу забрали инициативу, а вот забить не могли довольно долго, еще за 4 минуты до конца стартового периода на табло горели нули, но тут за дело и взялся 17-летний нападающий. Сначала Ови прошил американского вратаря Джимми Ховарда броском со средней дистанции.

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Уже через пару минут Александр дождался в правом круге вбрасывания, который тогда еще не был никаким «офисом Овечкина», шикарной передачи от Юрия Трубачева и преимущество российской команды удвоил.

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А в середине второго периода Ови окончательно добил соперника после классной атаки и еще одного идеального паса от Трубачева.

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Команда Ишматова разбила американцев со счетом 5:1, а следом разобралась со Словакией (4:0), Швейцарией (7:5) и Белоруссией (5:1). Овечкин за групповой этап наколотил 6 шайб (оформил хет-трик в игре со швейцарцами), столько же за 25 лет до этого на молодежном чемпионате мира забросил Уэйн Гретцки. Увы, обогнать величайшего хоккеиста в истории Александр не смог — в полуфинале и финале голов он не забивал, у сборной России были другие герои. Трое главных — Трубачев, Игорь Григоренко и Андрей Медведев. Форварды забил по голу в ворота финнов и канадцев, а вратарь выдал лучший турнир в карьере, в тот момент было невозможно представить, что карьера кипера закончится в 22 года.

Впрочем, и Ови приложил руку ко второй за два года победе над канадцами в финале МЧМ.

В ситуации, когда Трубачев забивал золотой гол, именно Овечкин выключил из борьбы сразу двух защитников «Кленовых листьев» — будущего игрока «Авангарда» Брендана Белла и будущего игрока ЦСКА Стива Эминджера.

Через 8 игровых минут совсем еще молодой и не великий Александр начал праздновать 12-е золото молодежного первенства планеты для сборных СССР и России. Золото, которое стало первой большой победой в его уникальной карьере.

«Этот турнир стал высшей точки моей карьеры на данный момент. Это был невероятный момент — выиграть золото в матче с канадцами, которые играли перед 10 тысячами своих болельщиков. Мы доказали, что мы лучшие. Что русский хоккей — величайший. У меня просто замечательные воспоминания об этом турнире», — скажет Овечкин через год, когда будет готовиться к драфту лучшей лиги мира.

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