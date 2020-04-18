Чемпион мира дал совет России брать пример с США в борьбе с последствиями вируса
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о ситуации с коронавирусом в США и России. Его слова приводятся на сайте TeamRussia.
Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о ситуации с коронавирусом в США и России. Его слова приводятся на сайте TeamRussia.
Николишин посоветовал России брать пример с США, где пострадавший от вируса бизнес получает поддержку от государства. «Компаниям на безвозмездной основе выплачиваются деньги, чтобы работодатель мог рассчитаться с сотрудниками. Важно, чтобы такая система как можно быстрее заработала в России», — подчеркнул он.
Хоккеист также рассказал, что, несмотря на то, что в
Николишин — чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр в