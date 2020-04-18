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16:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Чемпион мира дал совет России брать пример с США в борьбе с последствиями вируса

Чемпион мира по хоккею Андрей Николишин поделился мнением о ситуации с коронавирусом в США и России. Его слова приводятся на сайте TeamRussia.

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Источник: РИА "Новости"

Николишин посоветовал России брать пример с США, где пострадавший от вируса бизнес получает поддержку от государства. «Компаниям на безвозмездной основе выплачиваются деньги, чтобы работодатель мог рассчитаться с сотрудниками. Важно, чтобы такая система как можно быстрее заработала в России», — подчеркнул он.

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Хоккеист также рассказал, что, несмотря на то, что в Нью-Йорке ситуация плачевная, в других городах все более спокойно. «Не так критично, как это подается в некоторых наших СМИ. На днях мне говорили, что уже даже виден свет в конце тоннеля», — добавил он.

Николишин — чемпион мира 1993 года и бронзовый призер Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити в составе сборной России. На клубном уровне он выступал за несколько клубов Национальной хоккейной лиги в период с 1995-го по 2004-й.

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