Чемпион мира дал совет России брать пример с США в борьбе с последствиями вируса

Источник: РИА "Новости"

Николишин посоветовал России брать пример с США, где пострадавший от вируса бизнес получает поддержку от государства. «Компаниям на безвозмездной основе выплачиваются деньги, чтобы работодатель мог рассчитаться с сотрудниками. Важно, чтобы такая система как можно быстрее заработала в России», — подчеркнул он.

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Хоккеист также рассказал, что, несмотря на то, что в Нью-Йорке ситуация плачевная, в других городах все более спокойно. «Не так критично, как это подается в некоторых наших СМИ. На днях мне говорили, что уже даже виден свет в конце тоннеля», — добавил он.