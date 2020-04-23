Гашек vs Третьяк. Всё о битве вратарей-гигантов

Источник: РИА "Новости"

Нет сомнений, Доминатор попадет в рейтинг топ-вратарей, который сейчас щепетильно составляет коллега Виталий Славин. В реестре же экспертов НХЛ Доминатор расположился на втором месте вслед за канадцем Мартином Бродо.

А 23 апреля 1983 года состоялось первое очное свидание двух супервратарей Владислава Третьяка и Доминика Гашека.

Хороший повод вспомнить их противостояние.

Итак, ЧМ-1983, Западная Германия, Дортмунд. Впервые турнир проводится по драконовской формуле с недюжинным элементом случайности в определении призеров турнира. Сделано это было хитрованами ИИХФ с одной целью любой ценой скинуть с трона надоевшую победами Красную машину. Кстати, по свидетельству гуру Всеволода Кукушкина, так сборную СССР стали называть именно на ЧМ-1983. На первом этапе сборные, играя по кругу, определяли чемпиона Европы и квартет сильнейших, которые потом встречались каждый с каждым без учета ранее набранных очков.

18-летнего Гашека бросили под Красную машину на первом этапе. Тренер сборной Чехословакии Людек Букач ничем не рисковал. Матч состоялся в субботу днем. Два периода дебютант держался достойно, пропустив ко второму перерыву всего две шайбы (от Александра Скворцова и Виктора Жлуктова). Наши вели 2:1. Однако на отрезке 41.07−47.23 Гашеку пришлось капитулировать трижды, причем всякий раз после бросков игроков звена КЛМ отличились Владимир Крутов и Игорь Ларионов (дважды). Красная машина отпраздновала викторию 5:1. Третьяк отразил 34 броска, Гашек 36.

Владислав Третьяк во время выступления. | Источник: РИА

На матч против Советов в финальной четверке юниора не поставили, ворота защищал Иржи Кралик. Наши довольствовались ничьей 1:1, что, впрочем, не помешало им сохранить чемпионский титул.

Вторая серия противостояния Третьяка и Гашека датирована 6 сентября 1983 года в финале турнира на призы газеты Руде Право. Дуэль в чешском Пардубице продолжалась 48 секунд. За это время Сергей Макаров и его тезка Капустин отправили в ворота хозяев по шайбе, а Гашека на лавку. Наши победили 5:3.

21 декабря в заключительном матче Приза «Известий» — 1983 вратари сошлись маской к маске в третий раз. И опять Гашек пропускал не самые сложные шайбы, его команда уступила 2:5, а молодой вратарь лишился олимпийской путевки в Сараево. Там, напомню, пост номер один в решающей игре доверили бедолаге Яромиру Шинделу, который наш победный гол за авторством Александра Кожевникова забил сам себе спиной. Сборная СССР выиграла 2:0 (еще отличился Крутов) и вернула титул олимпийского чемпиона.

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12 апреля 1984 года Гашек вышел против сборной СССР и Третьяка в четвертый и последний раз. На турнире под названием Кубок Швеции, который проводили в олимпийские сезоны (1980 и 1984) вместо чемпионата мира.

К тому времени трехкратный олимпионик и десятикратный чемпион мира объявил о скором завершении карьеры. В Гётеборге чехословацкая команда разнесла Красную машину 7:2, в наши ворота залетало буквально всё, но Третьяк отыграл от звонка до звонка, после чего распрощался со сборной.

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А Гашек выбился в основные вратари только к ЧМ-1986 в Москве. Он приехал в нашу столицу в составе действующих чемпионов мира и Сборная Чехословакии опустилась во вторую четверку и сражалась за право остаться в элите, с этой задачей она успешно справилась. Матч хозяевам чехословаки проиграли 2:4, наши ворота защищал Евгений Белошейкин, который был (увы, он давно не с нами) на год младше Гашека.

До отъезда в НХЛ Доминатор приезжал на ЧМ-1987, 1989, 1990, а также на ОИ-1988, однако к чемпионству приблизился лишь единожды в Вене-1987, где обедню ему испортили Крутов и отчасти Игорь Стельнов. Возможно, золото первой большой Олимпиады в Нагано-1998 перевешивает всё, однако в коллекции Гашека так и нет награды высшей пробы чемпионатов мира и, стало быть, пропуска в Тройной золотой клуб.

Еще напомню, что во многом благодаря Третьяку Гашек остался в НХЛ, а не вернулся в Европу. Тренер вратарей «Чикаго» убедил руководство «Блэкхокс» обменять чеха, который получил признание за океаном на четвертом десятке.