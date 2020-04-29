Жайлауов, Антропов и… Названа символическая сборная Казахстана по хоккею всех времен
Международная федерация хоккея представила символическую сборную Казахстана всех времен, сообщает «Шайба.kz».
Международная федерация хоккея представила символическую сборную Казахстана всех времен, сообщает «Шайба.kz».
В списке учитывается только участие в элитном дивизионе на чемпионатах мира.
Вратарь Виталий Еремеев (1975 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2010, 2012, 2014);.
Защитник Евгений Паладьев (1948 — 2010, выступал на чемпионатах мира 1969, 1970, 1973);.
Защитник Алексей Трощинский (1973 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2012);.
Нападающий Талгат Жайлауов (1985 года рождения, выступал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2012, 2014);.
Нападающий Николай Антропов (1980 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2014);.
Нападающий Евгений Корешков (1970 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2005, 2006).
Почетное упоминание:
Вратарь Виталий Колесник;.
Защитник Кевин Даллмэн;.
Нападающий Ерлан Сагымбаев;.
Нападающий Роман Старченко.