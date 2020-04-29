Жайлауов, Антропов и… Названа символическая сборная Казахстана по хоккею всех времен

В списке учитывается только участие в элитном дивизионе на чемпионатах мира.

Вратарь Виталий Еремеев (1975 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2010, 2012, 2014);.

Защитник Евгений Паладьев (1948 — 2010, выступал на чемпионатах мира 1969, 1970, 1973);.

Защитник Алексей Трощинский (1973 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2012);.

Нападающий Талгат Жайлауов (1985 года рождения, выступал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2012, 2014);.

Нападающий Николай Антропов (1980 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2014);.

Нападающий Евгений Корешков (1970 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2005, 2006).

Почетное упоминание:

Вратарь Виталий Колесник;.

Защитник Кевин Даллмэн;.

Нападающий Ерлан Сагымбаев;.