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14:49 (мск), источник: Vesti.kz

Жайлауов, Антропов и… Названа символическая сборная Казахстана по хоккею всех времен

Международная федерация хоккея представила символическую сборную Казахстана всех времен, сообщает «Шайба.kz».

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В списке учитывается только участие в элитном дивизионе на чемпионатах мира.

Вратарь Виталий Еремеев (1975 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2010, 2012, 2014);.

Защитник Евгений Паладьев (1948 — 2010, выступал на чемпионатах мира 1969, 1970, 1973);.

Защитник Алексей Трощинский (1973 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2012);.

Нападающий Талгат Жайлауов (1985 года рождения, выступал на чемпионатах мира 2006, 2010, 2012, 2014);.

Нападающий Николай Антропов (1980 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2014);.

Нападающий Евгений Корешков (1970 года рождения, выступал на чемпионатах мира 1998, 2004, 2005, 2006).

Почетное упоминание:

Вратарь Виталий Колесник;.

Защитник Кевин Даллмэн;.

Нападающий Ерлан Сагымбаев;.

Нападающий Роман Старченко.

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