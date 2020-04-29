Грандиозный провал русских звёзд в Питере. ЧМ-2000 — чёрная страница истории нашего хоккея
На том турнире сборная России проиграла даже Латвии и Беларуси и показала худший результат в своей истории.
На том турнире сборная России проиграла даже Латвии и Беларуси и показала худший результат в своей истории.
Ровно 20 лет назад, 29 апреля 2000 года, в России начался 64-й чемпионат мира по хоккею. Петербуржский турнир в нашей стране ждали, как праздник, и надеялись, что национальная команда при домашних трибунах сможет прервать чёрную полосу и, как минимум, взойдёт на пьедестал. Как максимум — обыграет всех и возьмёт золото. Впервые с 1993 года.
К мировому форуму в
Сам город отмыли и приукрасили, а на проспекте Пятилеток ожидал торжества новенький Ледовый дворец, специально построенный к чемпионату. Люди готовились и предвкушали, тем более что под домашний турнир сборная России собрала сильнейшую команду в своей пока ещё короткой истории. Под знамёна триколора собралось невиданное доселе количество наших хоккеистов из НХЛ, приехавших поиграть мускулами перед благодарной публикой и разорвать всех соперников.
«Я обещаю: мы сделаем всё возможное, чтобы спустя семь лет стать чемпионами. Хотя этот чемпионат мира простым не будет: приличные команды собираются у шведов, финнов, канадцев, чехов, американцев. Но в итоге всё зависит только от нас. К счастью, есть проходные матчи (например, против сборной Франции), и у нас будет время, чтобы найти взаимопонимание», — Павел Буре был настроен решительно.
Состав сборной России на ЧМ-2000
Главный тренер: Александр Якушев
Вратари: Егор Подомацкий («Торпедо», Ярославль), Илья Брызгалов («Лада»)
Защитники: Александр Хаванов («Динамо» М), Дмитрий Миронов («Вашингтон»), Максим Галанов («Атланта»), Игорь Кравчук («Оттава»), Андрей Марков («Динамо» М), Алексей Житник («Баффало»), Сергей Гончар («Вашингтон»)
Нападающие: Максим Сушинский («Авангард»), Алексей Кудашов («Динамо» М), Павел Буре («Флорида»), Валерий Каменский («Рейнджерс»), Олег Петров («Монреаль»), Алексей Яшин («Оттава»), Александр Харитонов («Динамо» М), Александр Прокопьев («Динамо» М), Виктор Козлов («Флорида»), Алексей Жамнов («Чикаго»), Андрей Коваленко («Каролина»), Максим Афиногенов («Баффало»), Андрей Николишин («Вашингтон»)
А начиналось для России всё хорошо. В первой игре турнира, которую в своём родном городе открывал только что избранный президентом страны Владимир Путин, наши парни мокрого места не оставили от французов. Сушинский оформил
Но сказка кончилась преступно быстро. Через день после французского триумфа российские звёзды не смогли ни разу пробить Роберта Эша, вратаря американской сборной. А
Ладно, проиграть сборной США было, в принципе, не зазорно, тем более на групповом этапе.
Результаты сборной России на ЧМ-2000
Россия — Франция — 8:1
Россия — США — 0:3
Швейцария — Россия — 3:2
Латвия — Россия — 3:2
Россия — Беларусь — 0:1
Швеция — Россия — 2:4
Первый групповой этап подопечные Александра Якушева завершили на третьем месте из четырёх и лишь по дополнительным показателям обошли Францию. А ведь удержали бы трёхцветные хотя бы ничью в поединке с США — играли бы наши звёзды в турнире за выживание в компании Японии, Австрии и Украины.
Вселенского позора избежать вроде бы удалось, но самое ужасное для сборной России
Это был провал. Проигрыш белорусам лишил Россию даже теоретических шансов на
В чём же оказалась причина такого выступления? Всё до банальности просто: многочисленные «легионеры» из НХЛ приехали играть каждый сам для себя, и никакой команды у сборной России на ЧМ-2000 и не было. Вопиющая несыгранность, разрозненность коллектива, атмосферный раскол в раздевалке между нашими и ненашими. На всех этапах Евротура в национальной команде наигрывались хоккеисты из Суперлиги, а на мировой форум приехали звёзды из Америки, со слегка загнутыми пальцами, и коллектив, духовная основа успеха любой спортивной команды, просто исчез. Александр Якушев вместе с помощниками Зинэтулой Билялетдиновым и Владиславом Третьяком так и не смог его собрать, равно как и поставить сборной России хоть
«Симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок. Тренерами тогда были Якушев, Билялетдинов и Касатонов. Было троевластие. И ещё Третьяк был тренером вратарей. И он всеми правдами и неправдами тянул Брызгалова. Говорил, что вот, это наше будущее. А Илья сырой был, на мой взгляд. Людей в команде было много. Приехали Буре с Каменским, я с Жамновым. И тренеры не могли определиться, кто будет играть. Набрали имён, но не собрали команду. С шашками наголо разбили французов, а остальные нас все прибили за счёт организации.
Но помнить о том провале нам необходимо, чтобы никогда больше не допустить подобного. При всей внешней благополучности современной сборной России, проглядываются некоторые тенденции из печального прошлого двадцатилетней давности. Ведь у нас точно так же, как и в то время, весь сезон наигрывают в национальной команде одних хоккеистов, а на чемпионат мира комплектуются, в первую очередь, игроками из НХЛ. Да и пауза в победах на мировых форумах затянулась, несмотря на повышенное, порой, излишнее внимание к сборной России и создание базовых клубов.
Надеемся, что к новым провалам всё это не приведёт, и ЧМ-2000 так и останется уникальной чёрной страницей в истории нашего хоккея.
Лев Лукин