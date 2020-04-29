Грандиозный провал русских звёзд в Питере. ЧМ-2000 — чёрная страница истории нашего хоккея

Источник: Чемпионат.com

Ровно 20 лет назад, 29 апреля 2000 года, в России начался 64-й чемпионат мира по хоккею. Петербуржский турнир в нашей стране ждали, как праздник, и надеялись, что национальная команда при домашних трибунах сможет прервать чёрную полосу и, как минимум, взойдёт на пьедестал. Как максимум — обыграет всех и возьмёт золото. Впервые с 1993 года.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--eea1487df7e504a11692" data-vnd="eea1487df7e504a11692" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=eea1487df7e504a11692" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

К мировому форуму в Санкт-Петербурге всё было готово по высшему разряду.

Сам город отмыли и приукрасили, а на проспекте Пятилеток ожидал торжества новенький Ледовый дворец, специально построенный к чемпионату. Люди готовились и предвкушали, тем более что под домашний турнир сборная России собрала сильнейшую команду в своей пока ещё короткой истории. Под знамёна триколора собралось невиданное доселе количество наших хоккеистов из НХЛ, приехавших поиграть мускулами перед благодарной публикой и разорвать всех соперников.

«Я обещаю: мы сделаем всё возможное, чтобы спустя семь лет стать чемпионами. Хотя этот чемпионат мира простым не будет: приличные команды собираются у шведов, финнов, канадцев, чехов, американцев. Но в итоге всё зависит только от нас. К счастью, есть проходные матчи (например, против сборной Франции), и у нас будет время, чтобы найти взаимопонимание», — Павел Буре был настроен решительно.

Тогда никто и предположить не мог, что чемпионат мира в России, большой праздник хоккея, закончится грандиозным провалом нашей команды, форменным позором на глазах недоумевающих и разочарованных донельзя болельщиков…

Состав сборной России на ЧМ-2000

Главный тренер: Александр Якушев

Вратари: Егор Подомацкий («Торпедо», Ярославль), Илья Брызгалов («Лада»)

Защитники: Александр Хаванов («Динамо» М), Дмитрий Миронов («Вашингтон»), Максим Галанов («Атланта»), Игорь Кравчук («Оттава»), Андрей Марков («Динамо» М), Алексей Житник («Баффало»), Сергей Гончар («Вашингтон»)

Нападающие: Максим Сушинский («Авангард»), Алексей Кудашов («Динамо» М), Павел Буре («Флорида»), Валерий Каменский («Рейнджерс»), Олег Петров («Монреаль»), Алексей Яшин («Оттава»), Александр Харитонов («Динамо» М), Александр Прокопьев («Динамо» М), Виктор Козлов («Флорида»), Алексей Жамнов («Чикаго»), Андрей Коваленко («Каролина»), Максим Афиногенов («Баффало»), Андрей Николишин («Вашингтон»)

А начиналось для России всё хорошо. В первой игре турнира, которую в своём родном городе открывал только что избранный президентом страны Владимир Путин, наши парни мокрого места не оставили от французов. Сушинский оформил хет-трик, Буре — дубль, по шайбе забросили Афиногенов, Гончар, Прокопьев. Болельщики были в восторге, казалось, что вот так и пойдёт сейчас наша команда, сметая всех разрушительной мощью.

Но сказка кончилась преступно быстро. Через день после французского триумфа российские звёзды не смогли ни разу пробить Роберта Эша, вратаря американской сборной. А звёздно-полосатые огорчили Илью Брызгалова трижды.



Ладно, проиграть сборной США было, в принципе, не зазорно, тем более на групповом этапе. Всё-таки сильная, хорошая сборная, да и нашей команде, как говорил Буре, нужно было сыграться, вкатиться в турнир. Но ещё через день случилось поражение от Швейцарии, которое оправдать было уже никак невозможно. Это ведь были даже не сегодняшние швейцарцы, регулярно выходящие в плей-офф и мечтающие о золоте.

В начале нулевых альпийская команда являлась одним из аутсайдеров элитного дивизиона, и ещё не успела избавиться от статуса «лифтёров». И этой команде сборная России уступила в основное время, не сумев за весь третий период встречи отыграть отставание в одну шайбу.

Результаты сборной России на ЧМ-2000

Россия — Франция — 8:1

Россия — США — 0:3

Швейцария — Россия — 3:2

Латвия — Россия — 3:2

Россия — Беларусь — 0:1

Швеция — Россия — 2:4

Первый групповой этап подопечные Александра Якушева завершили на третьем месте из четырёх и лишь по дополнительным показателям обошли Францию. А ведь удержали бы трёхцветные хотя бы ничью в поединке с США — играли бы наши звёзды в турнире за выживание в компании Японии, Австрии и Украины.

Вселенского позора избежать вроде бы удалось, но самое ужасное для сборной России всё-таки было ещё впереди. На втором групповом этапе наша команда сначала уступила Латвии, а затем и Беларуси. И ведь нельзя было сказать, что в этом по всем параметрам решающем матче чудеса в воротах братьев-славян творил Андрей Мезин. Он, конечно, сыграл здорово, отразив 31 бросок, но и белорусы ненамного отстали в активности у ворот Подомацкого. То был равный матч, в котором Владимир Цыплаков открыл счёт ещё на 12-й минуте, а в оставшееся время лучшие форварды российского хоккея не смогли сподобиться хотя бы на одно взятие ворот.



Это был провал. Проигрыш белорусам лишил Россию даже теоретических шансов на плей-офф, поэтому победа над шведами в заключительной игре была уже никому не нужна. Хотя если бы команда Якушева 9 мая при полном аншлаге в Ледовом проиграла бы и эту встречу…

В тот момент было очень горько и обидно. В голове не укладывалось: как наша сборная, собравшая такой состав и всерьёз намеревавшаяся добраться до золота, могла сойти с дистанции ещё до начала матчей на вылет?! 11-е место на домашнем турнире — просто катастрофа. Хотели увидеть долгожданный триумф, а получили худший результат в истории сборной России.

В чём же оказалась причина такого выступления? Всё до банальности просто: многочисленные «легионеры» из НХЛ приехали играть каждый сам для себя, и никакой команды у сборной России на ЧМ-2000 и не было. Вопиющая несыгранность, разрозненность коллектива, атмосферный раскол в раздевалке между нашими и ненашими. На всех этапах Евротура в национальной команде наигрывались хоккеисты из Суперлиги, а на мировой форум приехали звёзды из Америки, со слегка загнутыми пальцами, и коллектив, духовная основа успеха любой спортивной команды, просто исчез. Александр Якушев вместе с помощниками Зинэтулой Билялетдиновым и Владиславом Третьяком так и не смог его собрать, равно как и поставить сборной России хоть какую-нибудь внятную игру. От оглушительного провала, конечно, могла спасти яркая индивидуальная игра отдельных лидеров, но никто не смог «вывезти», не обошлось.

«Симбиоз всех мыслимых и немыслимых ошибок. Тренерами тогда были Якушев, Билялетдинов и Касатонов. Было троевластие. И ещё Третьяк был тренером вратарей. И он всеми правдами и неправдами тянул Брызгалова. Говорил, что вот, это наше будущее. А Илья сырой был, на мой взгляд. Людей в команде было много. Приехали Буре с Каменским, я с Жамновым. И тренеры не могли определиться, кто будет играть. Набрали имён, но не собрали команду. С шашками наголо разбили французов, а остальные нас все прибили за счёт организации. Почему-то, чтобы мы не гуляли по Питера, нас вывели на какую-то базу минутах в 40 от стадиона. Ребята же молодые. Когда приехали в сборную, водили нас по клубам-ресторанам зачем-то, с медведями встречали… Казалось, что в тренерском штабе не было единогласия. Там не понимали, кого ставить кого нет. У Билялетдинова была своя пятёрка динамовская — он своих предлагал на большинство. Якушев — своих. Касатонов говорил, что вот энхаэловцы могут это и то. Непонятная история. Команды не было. Было сборище имён. Мы поэтому и проиграли», — к такому резюме Андрея Николишина, которое он недавно выдал в эфире YouTube-канала Николая Хабибулина, и добавить нечего.

Спустя 20 лет, мы вспоминаем тот чемпионат мира лишь как страшный сон. Как что-то далёкое, не имеющее шансов повториться. Сборная России, конечно, за это время сильно изменилась. Вернула себе статус топ-команды, несколько раз выиграла золото. Да и в целом, мы забыли про «отказников», конфликты хоккеистов с федерацией, чехарду на тренерских постах, противостояние местных игроков и энхаэловцев и прочие атрибуты смутной эпохи. Подход к главной команде страны стал гораздо более основательным, серьёзным и вдумчивым.

Но помнить о том провале нам необходимо, чтобы никогда больше не допустить подобного. При всей внешней благополучности современной сборной России, проглядываются некоторые тенденции из печального прошлого двадцатилетней давности. Ведь у нас точно так же, как и в то время, весь сезон наигрывают в национальной команде одних хоккеистов, а на чемпионат мира комплектуются, в первую очередь, игроками из НХЛ. Да и пауза в победах на мировых форумах затянулась, несмотря на повышенное, порой, излишнее внимание к сборной России и создание базовых клубов.

Надеемся, что к новым провалам всё это не приведёт, и ЧМ-2000 так и останется уникальной чёрной страницей в истории нашего хоккея.