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13:58 (мск), источник: ТАСС

IIHF объявила, что чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

ТАСС, 1 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год, турнир пройдет в Риге и Минске. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

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Источник: Reuters

IIHF 22 марта объявила об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Президент IIHF Рене Фазель ранее заявлял, что отмена турнира может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира. Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены).

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Основной причиной отказа от проведения турнира со стороны Швейцарской федерации хоккея являются экономические риски, которые могут возникнуть, если перенести чемпионат на 2021 год. Оргкомитет мирового первенства в Цюрихе и Лозанне завершит свою работу к концу июня. Также отмечается, что болельщикам, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в Швейцарии, средства будут возмещены.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.

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