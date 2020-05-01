IIHF объявила, что чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год
ТАСС, 1 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год, турнир пройдет в Риге и Минске. Об этом сообщает
ТАСС, 1 мая. Международная федерация хоккея (IIHF) не будет переносить чемпионат мира в Швейцарии на 2021 год, турнир пройдет в Риге и Минске. Об этом сообщает
IIHF 22 марта объявила об отмене
Основной причиной отказа от проведения турнира со стороны Швейцарской федерации хоккея являются экономические риски, которые могут возникнуть, если перенести чемпионат на 2021 год. Оргкомитет мирового первенства в Цюрихе и Лозанне завершит свою работу к концу июня. Также отмечается, что болельщикам, которые приобрели билеты на матчи чемпионата мира в Швейцарии, средства будут возмещены.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 3,2 млн человек, свыше 230 тыс. умерли.