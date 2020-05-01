IIHF объявила, что чемпионат мира в Швейцарии не будет перенесен на 2021 год

IIHF 22 марта объявила об отмене из-за пандемии коронавируса чемпионата мира, проведение которого было запланировано на период с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне. Президент IIHF Рене Фазель ранее заявлял, что отмена турнира может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира. Места проведения чемпионатов мира с 2021 по 2025 годы были утверждены ранее. В 2021 году турнир должен пройти в Минске и Риге, в 2022-м — в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены).