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15:55 (мск), источник: ТАСС

Фазель: IIHF обсуждает перенос сроков проведения ЧМ-2021 на две недели вперед

МОСКВА, 1 мая /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Международная федерация хоккея (IIHF) обсуждает перенос сроков проведения чемпионата мира 2021 года на две недели вперед. Об этом ТАСС рассказал президент IIHF Рене Фазель.

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Источник: РИА "Новости"

В пятницу IIHF объявила, что отмененный из-за коронавируса чемпионат мира 2020 года в Швейцарии не будет перенесен на следующий год, турнир пройдет, как и планировалось, в Минске и Риге. Фазель ранее заявлял, что отмена чемпионата мира в Швейцарии может внести коррективы в планы по проведению последующих чемпионатов мира. Турнир 2021 года должен пройти с 7 по 23 мая.

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«Следующий чемпионат мира, как и планировалось, пройдет в Белоруссии и Латвии. Но мы обсуждаем перенос сроков проведения на две недели вперед. Хотим начать не 7 мая, а 21-го», — сказал Фазель.

«Следующая возможность для Швейцарии провести чемпионат мира будет в 2026 году. Но мы посмотрим, как будет развиваться ситуация. Пока 2026 год кажется самым реальным», — добавил президент IIHF.

В 2022-м чемпионат мира должен пройти в финских Хельсинки и Тампере, в 2023-м — в Санкт-Петербурге, в 2024-м — в чешских Праге и Остраве, в 2025-м — в Швеции и Дании (города пока не определены).

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