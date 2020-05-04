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13:23 (мск), источник: Vesti.kz

Голы Савченко с центра площадки, невероятные сейвы. IIHF представила видео самых ярких моментов Казахстана на ЧМ

Международная федерация хоккея (IIHF) представила видео самых ярких моментов сборной Казахстана на последних десяти чемпионатах мира.

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Источник: РИА "Новости"

В рейтинг вошли голы защитника Романа Савченко, который на ЧМ-2015 дважды забил Швейцарии и Швеции бросками с дальней дистанции, невероятные сейвы вратарей, шайба Талгата Жайлауова в ворота США на ЧМ-2012, возвращение в элиту на домашнем ЧМ-2019 и другие эпизоды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее IIHF назвала символическую сборную Казахстана всех времен. В мае 2020 года команда должна была сыграть на ЧМ в элите, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.

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