Голы Савченко с центра площадки, невероятные сейвы. IIHF представила видео самых ярких моментов Казахстана на ЧМ
Международная федерация хоккея (IIHF) представила видео самых ярких моментов сборной Казахстана на последних десяти чемпионатах мира.
Международная федерация хоккея (IIHF) представила видео самых ярких моментов сборной Казахстана на последних десяти чемпионатах мира.
В рейтинг вошли голы защитника Романа Савченко, который на ЧМ-2015 дважды забил Швейцарии и Швеции бросками с дальней дистанции, невероятные сейвы вратарей, шайба Талгата Жайлауова в ворота США на ЧМ-2012, возвращение в элиту на домашнем ЧМ-2019 и другие эпизоды.
Ранее IIHF назвала символическую сборную Казахстана всех времен. В мае 2020 года команда должна была сыграть на ЧМ в элите, но турнир отменили