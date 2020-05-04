Голы Савченко с центра площадки, невероятные сейвы. IIHF представила видео самых ярких моментов Казахстана на ЧМ

В рейтинг вошли голы защитника Романа Савченко, который на ЧМ-2015 дважды забил Швейцарии и Швеции бросками с дальней дистанции, невероятные сейвы вратарей, шайба Талгата Жайлауова в ворота США на ЧМ-2012, возвращение в элиту на домашнем ЧМ-2019 и другие эпизоды.